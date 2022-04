Finale UEFA Champions League 2022 au Stade de France : L’appel aux bénévoles critiqué sur les réseaux sociaux

Suite à la guerre en Ukraine menée par la Russie, l’UEFA a décidé il y a quelques semaines d’organiser la finale de la Ligue des Champions 2022 à Saint-Denis plutôt qu’à Saint-Petersburg.

Le samedi 28 mai 2022, c’est donc le Stade de France qui accueillera ce match devant 75 000 spectateurs, affluence pour cette configuration.

450 volontaires recherchés

Dans le cadre de cette finale de l’UEFA Champions League, l’organisation recherche quelques 450 bénévoles pour participer à la mise en place de cet évènement.

Pour postuler au programme volontaires de l’UEFA, il faut avoir 18 ans au 1er mai 2022. « Plusieurs missions relatives à de nombreux domaines (gestion des accès, accréditation, cérémonies, logistique…) seront proposées avec des durées de mobilisation variables durant la seconde moitié du mois de mai ». Les transports en commun en région parisienne et les repas dans le cadre de la mobilisation seront pris en charge, pas l’hébergement ni le transport pour se rendre en région parisienne.

Un appel aux bénévoles critiqué sur Twitter

Un appel aux volontaires lancé la semaine dernière qui a suscité, comme à chaque fois, de nombreuses réactions négatives. Sur Twitter, nombreux sont celles et ceux à mettre en avant le fait que l’UEFA a certainement les moyens de rémunérer du personnel plutôt que de faire appel au bénévolat.

Quand même vraiment gênant de voir des organisations ultra riches comme la FFF ou l’UEFA et la FIFA lors des Mondiaux faire un appel pour des bénévoles volontaires. Pour des petits tournois de tennis avec peu de budgets oui pour la finale de C1 c’est non !! https://t.co/bItUo8KKE7 — Romain Tamburrino (@Romain_Tmb77) April 15, 2022

Sport Business : Bénévolat, le débat éternel

Comme pour chaque évènement sportif, le bénévolat « vient à la rescousse » des finances des organisateurs.

Le débat restera éternel, faut-il imposer du salariat aux géants du sport business et faire diminuer la part de bénévoles sur des évènements comme une Coupe du Monde organisée par la FIFA, institution qui génère des milliards d’euros et qui vient de lancer elle aussi son programme de recrutement pour les bénévoles de Qatar 2022 ? Sur le cycle 2019-2022 (4 ans), la FIFA visait il y a un an un chiffre d’affaires de 6,44 milliards de dollars.

En attendant, le bénévolat lors d’un évènement sportif offre évidemment de nombreux points positifs aux participants qui peuvent vivre une expérience de vie unique, enrichir leurs compétences et développer leur réseau. Pour les prochains Jeux Olympiques de Paris 2024, ils devraient être 45 000 à donner de leur temps pour vivre les JO de l’autre côté.

Le samedi 28 mai prochain, le Stade de France accueillera sa troisième finale de la Champions League. après 2000 et 2006.

