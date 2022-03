Le Paris Saint-Germain dévoile sa campagne d’abonnement pour la saison 2022-2023 au Parc des Princes

Aujourd’hui, le Paris Saint-Germain lance sa campagne d’abonnement pour la saison 2022-2023 au Parc des Princes.

Dans le détail, le club de la capitale, leader actuel de la Ligue 1 Uber Eats, organise sa campagne en deux étapes. Jusqu’à la fin du mois de mars, la phase de réabonnement permettra aux abonnés de confirmer leur précieux sésame.

Pour les virages, les abonnés pourront renouveler leur engagement sans augmentation de prix par rapport à la saison en cours. En revanche, une augmentation comprise entre 3 et 7% sera appliquée aux offres Tribune et Club Premier précise le PSG.

« Plus de 17 000 personnes figurent sur liste d’attente depuis la précédente campagne »

Dans un second temps, le Paris Saint-Germain ouvrira une phase de vente pour les nouveaux abonnements entre les mois d’avril et mai, en fonction du nombre de places disponibles. « Comme chaque année, le Club organisera la vente aux personnes sur liste d’attente par vagues successives. Les membres MyParis Rouge et Bleu bénéficieront d’une priorité de 24h. Plus de 17 000 personnes figurent sur liste d’attente depuis la précédente campagne, liste qu’il sera bientôt possible de rejoindre sur le site de la billetterie du Club » détaille le communiqué.

Pour accompagner le lancement de cette campagne d’abo 22-23, le Paris Saint-Germain dévoile une une vidéo promotionnelle et des visuels qui mettent en avant la voix des supporters.

« Le Parc des Princes affiche complet à chaque match depuis l’été 2017. C’est une situation exceptionnelle que nous devons à la passion et la fidélité de nos supporters. Nous sommes très heureux de pouvoir cette année encore mettre l’accent sur l’accessibilité et offrir pour toutes les catégories de supporters des expériences toujours plus immersives au stade. » ajoute Nicolas Arndt, Directeur de la billetterie et des hospitalités du Paris Saint-Germain.

Depuis plusieurs années, la demande ticketing est forte du côté du PSG qui pourrait disputer son 100ème match consécutif à guichets fermés au Parc des Princes lors de la saison 2022-2023. Outre les abonnements destinés au grand public et les hospitalités VIP, quelques 7 000 places sont vendues à l’unité lors de chaque match du PSG à domicile, hors plateforme de revente.

La campagne de l’année dernière

Pour cette saison 2021-2022, le PSG avait lancé sa campagne d’abo accompagné de l’agence LaFourmi.

Dans un contexte sanitaire encore incertain, le club de la capitale avait également mis les supporters à l’honneur. Plus que jamais, que ce soit d’un point de vue financier pour les clubs (ticketing, matchday) ou encore pour l’expérience globale du spectacle sportif, les supporters sont indispensables au football professionnel.

En print, la campagne illustrait le vide des tribunes VS la ferveur d’autrefois. En parallèle, une vidéo avait été tournée avec Marquinhos, le capitaine du PSG.