Sponsoring – France Cars nouveau Fournisseur Officiel de la Fédération Française de Handball

Cette semaine, la Fédération Française de Handball a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec France Cars.

Dans le cadre de cet accord signé jusqu’en 2024 par l’entremise de l’agence Infront, la société de location de véhicules, filiale d’Avis Budget Group, devient Fournisseur Officiel de la FFHandball.

Pour ce premier investissement en sponsoring sportif au niveau national, France Cars bénéficiera d’un package classique comprenant de la visibilité terrain lors des rencontres des équipes de France ainsi que des droits marketing (activations digitales, opérations avec les joueurs et les joueuses, hospitalités VIP les jours de matchs …). L’occasion pour la société d’animer son réseau d’agences.

« Nous sommes fiers de notre partenariat avec la Fédération française de handball et nous sommes ravis de pouvoir proposer nos véhicules et services aux équipes françaises. France Cars et la FFHandball partagent les mêmes valeurs d’exigence et de recherche de l’excellence qui nous permettent de relever de nouveaux défis » commente Pierre Olivier Bard, Directeur Général France Avis Budget Group, dans un communiqué.