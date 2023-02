Offre Stage : Assistant(e) commercial(e) – Bergerac Périgord FC

Vous êtes actuellement étudiant(e) dans un cursus de type management du sport/école de commerce et vous souhaitez participer au développement commercial d’un club de football ?

Cette offre est faite pour vous !

Le Bergerac Périgord FC recherche son(sa) futur(e) stagiaire pour assurer son activité commerciale en soutien du responsable commercial de l’association.

Dans le cadre de vos missions au BPFC, vous serez amené(e) à (liste non exhaustive) :

– Assurer la mise en place du contenu des partenariats en cours ;

– Développer le chiffre d’affaires des partenariats du club en soutien du responsable commercial (prospection, rendez-vous, signature de convention) ;

– Gérer les renouvellements des partenariats existants ;

– Être en relation avec les prestataires du club (imprimeurs, traiteur, vignobles…) ;

– Organiser les réceptions partenaires en jour de match (Inscriptions, guichet, mise en place Bodega) ;

– Participer et organiser les événements hors-match du BPFC et de son réseau d’entreprise, le Dordogne Business Club ;

– Assurer la communication BtoB du club à l’aide de notre CRM Sellsy.

Profil :

Formation: Bac +2 (BTS, DUT, DEUG)

Expérience Commerciale : 1ère expérience (Optionnel)

Langue: Français

Permis/certificat: Permis B

Où : Rue Armand Got, 24100 Bergerac

Quand : Dès que possible

Durée : 2 mois

Pour postuler à cette offre, nous vous invitons à joindre votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à l’adresse suivante : alexandre.lenechet@bergeracperigordfc.fr