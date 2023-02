Les Championnats du monde de ski alpin Courchevel – Méribel 2023 sur France Télévisions et Eurosport

Un an après les Jeux Olympiques de Pékin, l’élite mondiale du ski se donne rendez-vous en France à Courchevel et Méribel (après Chamonix en 1937 et 1962 et Val d‘Isère en 2009) pour affronter deux pistes mythiques : le Roc de Fer à Méribel et l’Eclipse à Courchevel.

Du 6 au 19 février 2023, près de 600 athlètes viendront se défier durant les 12 jours de compétition autour des 6 disciplines au programme (Combiné, Super G, Descente, Parallèle, Slalom Géant et Slalom).

Un évènement qui sera à suivre en France sur les antennes de France Télévisions et Eurosport. A travers le monde, 500 millions de téléspectateurs devraient suivre les compétitions grâce aux 1 800 médias accrédités et aux plus de 1000 heures de retransmission.

Sur France 2, France 3, France 4, france.tv et l’application francetvsport, vous retrouverez Alexandre Pasteur, Claire Vocquier-Ficot, Carole Montillet et Luc Alphand aux commentaires. Au total, France Télévisions annonce 30 heures de direct en télévision.

« Chez les femmes, Mikaela Shiffrin s’annonce comme la grande star de cette quinzaine savoyarde. Chez les Francaises Tessa Worley tentera de décrocher un 3ème titre mondiale en géant après 2013 et 2017 sur la piste du Ric du Fer où elle avait décroché le globe de cristal de la discipline l’hiver dernier » détaille Alexandre Pasteur, journaliste France tv Sport, dans un communiqué.

De son côté, Eurosport diffusera l’intégralité de ces Championnats du monde de ski alpin sur Eurosport 1, Eurosport.fr et l’appli Eurosport. En parallèle, l’émission « Chalet Club » sera présentée par Géraldine Weber entourée des consultants d’Eurosport.

Durant toute la quinzaine, Olivier Canton sera entouré de Gauthier de Tessières, ainsi que de Kevin Rolland qui emmènera les téléspectateurs au cœur de l’événement. Les épreuves seront commentées par François-Xavier Rallet accompagné de Margot Bailet, Jean-Pierre Vidal, Pierre-Emmanuel Dalcin, Valentin Giraud-Moine et Jonas Fabre.

Programme TV – Championnats du monde de ski alpin Courchevel – Méribel 2023

Lundi 6 février

Combiné dames

à partir de 10.50 sur France 4 et 14.05 sur France 3

Mardi 7 février

Combiné hommes

à partir de 10.50 sur France 4 et 14.05 sur France 3

Mercredi 8 février

Super G dames à partir de 11.20 sur France 2

Jeudi 9 février

Super G hommes à partir de 11.20 sur France 2

Samedi 11 février

Descente dames à partir de 10.50 sur France 2

Dimanche 12 février

Descente hommes à partir de 10.50 sur France 3

Mardi 14 février

Qualifications parallèle à partir de 16.50 sur France.tv

Mercredi 15 février

Parallèle dames et hommes à partir de 11.50 sur France 4

Jeudi 16 février

Slalom Géant dames à partir de 9.50 sur France 3

Vendredi 17 février

Slalom Géant hommes à partir de 9.50 sur France 3

Samedi 18 février

Slalom dames à partir de 9.50 sur France 3

Dimanche 19 février

Slalom hommes à partir de 9.50 sur France 3