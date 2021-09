OOGarden, nouveau Partenaire Majeur de l’Olympique Lyonnais, sera sponsor au dos du maillot

En marge de l’affiche de la 6ème journée de Ligue 1 Uber Eats entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais disputé ce dimanche, le club rhodanien officialise la signature d’un nouveau contrat de partenariat avec OOgarden, spécialiste de la vente de produits pour le jardin sur internet.

Non l’OL n’a pas signé un contrat de sponsoring avec la marque de bière Hoegaarden qui à une prononciation similaire (la loi Evin ne l’autoriserait pas).

Dans le détail, le contrat signé pour 3 saisons par l’intermédiaire de l’agence Sportfive permettra à OOGarden de s’afficher en haut du dos du maillot des joueurs de l’OL au dessus des noms. Un espace qui était jusque là utilisé par Deliveroo lors des deux dernières saisons.

« Nous recherchions une équipe avec de grandes ambitions et une dynamique correspondant à nos valeurs »

Installée à Ambérieux-en-Bugey à 50 minutes de Lyon, la société OOGarden a réalisé un chiffre d’affaires de 96 millions d’euros en 2020. « Nous recherchions une équipe avec de grandes ambitions et une dynamique correspondant à nos valeurs. L’Olympique Lyonnais dont le stade est à 50 km de notre siège social, s’est imposé de soi » précise Sylvain Legoux, Président d’OOGarden, dans un communiqué. « Au-delà du seul marché hexagonal, l’Olympique Lyonnais est un club de notoriété internationale disposant de joueurs européens qui nous aideront à améliorer notre notoriété sur les autres pays (hors France) où nous sommes présents (Belgique et Allemagne). Nous sommes fiers d’accompagner l’Olympique Lyonnais en tant que partenaire majeur »

A travers ce Partenariat Majeur, OOGarden bénéficiera également des traditionnelles prestations comme de la visibilité au sein du Groupama Stadium ou encore un programme d’activations marketing et digitales. « L’arrivée d’OOGarden parmi nos nouveaux partenaires nous ravit et nous conforte dans notre volonté de renforcer nos liens avec les entrepreneurs audacieux qui animent et modèlent leur territoire. Nous sommes convaincus que ce partenariat sera bénéfique non seulement à nos marques respectives mais satisfera également nos communautés qui sauront se retrouver dans cette dynamique d’association. » ajoute Jean-Michel Aulas, Président de l’Olympique Lyonnais.

Pour cette saison 2021-2022 de Ligue 1 Uber Eats, les autres sponsors visibles sur le maillot et le short de l’Olympique Lyonnais sont Emirates, MG Motor, Alila et Teddy Smith.