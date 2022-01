Le site d’actualité sportive « The Athletic » racheté 550 millions de dollars par le New York Times

Hier, New York Times Company a officialisé le rachat du site internet sportif « The Athletic« . La transaction s’élève à 550 millions de dollars, sous réserve d’ajustement. La transaction devrait se finaliser au premier trimestre 2022.

Le site The Athletic a été fondé en janvier 2016 par Alex Mather et Adam Hansman. En décembre 2021, le site revendiquait 1,2 million d’abonnés.

« Nous avons maintenant un objectif supérieur à 10 millions d’abonnements. »

« L’acquisition de The Athletic nous permet de se positionner comme un leader mondial du journalisme sportif et d’offrir aux anglophones du monde entier une autre raison de se tourner vers la Times Company » précise Meredith Kopit Levien, CEO de The New York Times Company. « The Athletic nous permettra d’offrir bien plus – une couverture étendue pour les fans qui recherchent une connexion profonde et une compréhension de leurs équipes, ligues et joueurs préférés. Avec l’une des plus grandes équipes dédiées de journalistes couvrant les sports dans le monde et un engagement envers les reportages quotidiens, The Athletic est un excellent complément au Times. »

« Sur le plan stratégique, nous pensons que cette acquisition accélérera notre capacité à faire évoluer et à approfondir la relation avec les abonnés. Nous avons maintenant un objectif supérieur à 10 millions d’abonnements. » ajoute Meredith Kopit Levien.