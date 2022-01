Offre Alternance : Chef de projet digital & développement – 4Success Group

4Success Group est un groupement d’agence spécialisé dans la gestion d’image de sportifs, d’influenceurs et de personnalités, mais également dans les stratégies d’endorsement et d’influence en France.

4Success Group est le fruit de 4 agences aux compétences complémentaires (4Success, House of Stories, BBC Management et B&W Agency) qui lui permet aujourd’hui de proposer une offre complète aux annonceurs et à leurs agences, désireux d’associer leur image à une égérie pour une campagne de marque, une intervention en entreprise, un lancement produit ou encore un événement RP

5 piliers : Sponsoring / Influence / Relations Publiques / Conseil en activation / Social media

Fort de son développement et de la volonté d’intégrer des services primordiaux dans son activité, 4Success Group recherche aujourd’hui en alternance un(e) chef de projet digital & développement.

Nous cherchons surtout quelqu’un qui pourra s’épanouir avec nous, développer des compétences et faire partie de l’aventure humaine de 4Success Group !

LES MISSIONS

1/ Stratégie digitale et réseaux sociaux

• Accompagnement sur la communication digitale des agences du groupe : réflexion stratégique, développement de contenus

• Community management : gestion des comptes réseaux sociaux

• Développement des activations digitales des clients de l’agence

• Travailler en collaboration avec notre graphiste pour le rendu des contenus

2 / Développement

• Création et développement de projets aux côtés de nos talents

• Recherche de partenaires pour soutenir le développement de ces projets : prospection commerciale

• Suivi des projets initiés et mis en place

• Veille et proposition d’amélioration

3/ Stratégie d’influence

• Accompagnement sur le développement de stratégies d’influence

• Relation avec les influenceurs sollicités pour chaque campagne

• Recherche et prise de contact avec de nouveaux profils

• Veille sectorielle

PROFIL RECHERCHÉ

• Formation Master

• Maîtrise des outils social media

• Intérêt marqué pour toute l’actualité sportive (foot, tennis, basket)

• Créatif et dynamique

• Connaissance du milieu de l’influence

• Bon relationnel et goût pour le travail en équipe

• Parler anglais est un plus

• Première expérience en agence appréciée

CONDITIONS

Durée de l’alternance : 1 an – début dès que possible

Lieu de travail : Boulogne Billancourt

Contact : martin.leroy@hos.agency