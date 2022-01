Livre – « Off The Pitch », comment le PSG est devenu une des marques de sport les plus inspirante au monde

En dix ans, le Paris Saint-Germain a réussi à s’imposer comme une marque mondiale puissante qui rayonne au-delà de la sphère du football et du sport.

Depuis le rachat du club en 2011 par QSI, le PSG est devenu une attraction sportive sur la pelouse. L’élément essentiel et indispensable pour faire de la marque Paris Saint-Germain ce qu’elle est aujourd’hui.

Hier, le club de la capitale a annoncé la sortie d’un livre, « Off The Pitch », qui retrace la transformation de la marque PSG au cours des 10 dernières années. « L’ouvrage autoédité rassemble l’ensemble des réalisations du club et témoigne de la manière dont l’ambition impulsée par son Président Nasser al-Khelaifi a permis au Paris Saint-Germain d’incarner la nouvelle génération et de devenir l’une des marques de sport les plus inspirante et fédératrice au monde » précise le communiqué.

Un livre de 400 pages qui devrait intéresser les supporters du club mais également les passionnés de marketing sportif et professionnels du secteur.

« Ce succès est le résultat d’une stratégie de marque pensée et mise en œuvre avec constance, reposant sur l’ambition de créer de l’émotion et développer le pouvoir d’attraction de la marque pour attirer de nouveaux fans d’horizons et de centres d’intérêts divers. Pour les dix ans de ce nouveau projet, nous avons souhaité rassembler tout ce qui fait désormais la force singulière du Paris Saint-Germain auprès de ses fans » explique Jean-Martial Ribes, Managing Director Communications du Paris Saint-Germain, dans le communiqué.

Aujourd’hui le Paris Saint Germain est devenu plus qu’une marque mondiale, une inspiration, un exemple. OFF THE PITCH le livre collector enfin disponible retrace 10 ans de créations, de développement, de passion mais surtout de #PSG ❤️💙 pic.twitter.com/hILciBgsxz — La Source Parisienne (@lasource75006) January 6, 2022

« Off The Pitch » est édité à 2 000 exemplaires bilingues français/anglais avec un prix de vente fixé à 75€. Une édition de tête, avec une œuvre originale de l’artiste Rero, réalisée en 75 exemplaires, sera également proposée à la vente à 400 euros.

« Aujourd’hui, beaucoup d’autres marques de sport nous suivent dans la stratégie de développement initiée il y a dix ans. Nous nous efforçons de conserver cette avance avec la vision et l’agilité́ qui nous caractérise. Une partie de notre réussite consistait à découvrir de nouveaux talents. C’est ce que nous faisons par exemple en allant à la découverte, à Paris et dans nos régions, d’artisans qui possèdent un vrai savoir-faire et qui réalisent les meilleurs produits chacun dans leur domaine » ajoute Fabien Allègre, Brand Director du Paris Saint-Germain.

Ces dernières années, le PSG a multiplié les collaborations originales qui ont parfois déstabilisé certains supporters. L’association avec la marque Jordan (voir les derniers produits ici) est certainement celle qui symbolise le mieux l’incroyable ascension de la marque PSG.

La marque PSG déclinée sous toutes les formes

En dix ans, le PSG a associé sa marque à de nombreux projets, plus ou moins « glamour ». Retour en images sur certaines collaborations.

En 2013, le Paris Saint-Germain s’associe à Poupluche pour lancer une collection de « poupées-peluches » à l’effigie de 9 joueurs du PSG ! Les miniatures deviennent très populaires, notamment chez les plus jeunes.

En 2014, la marque PSG se décline en chips et autres biscuits apéritifs dans le cadre d’un partenariat signé avec Europe Snacks.

En 2018, Zippo a lancé une collection de briquets aux couleurs du PSG et de certains joueurs dont Mbappé et Neymar JR.

En 2016, le PSG et la société clip’N FOOT lançaient un babyfoot avec les visages des joueurs modélisés en 3D. Un baby vendu au prix de 1049 euros à l’époque.

L’année d’après, c’est le ping pong qui se met aux couleurs du club avec une table spécifique de la marque Cornilleau. En 2017, le PSG et KOCHÉ dévoilaient une nouvelle collection depuis New York. Des produits qui ont permis à la marque PSG de s’imposer un peu plus sur le lifestyle et la mode.

Ces dernières années, le Paris Saint-Germain a également décidé de lancer une gamme de produits co-brandés en édition ultra limitée avec « PSG Limited ». De quoi asseoir un peu plus son positionnement de marque premium.

Il y a moins d’un an, le Paris Saint-Germain lançait une collection à l’effigie du chanteur Prince.

Quelques années auparavant, le PSG s’était associé aux Rolling Stones pour une collaboration « Rock’n Roll ».

A l’ère des non-fungible tokens (NFT), le PSG a lancé en 2021 des figurines virtuelles Lucky Buddys.

Il y a quelques jours, le club de la capitale a officialisé la signature d’un nouveau contrat avec la marque américaine d’eau Sports Water. L’occasion de proposer des bouteilles à l’image du PSG.