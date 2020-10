Le Stade de France aura 10 matchs de la Coupe du Monde de Rugby 2023

Hier, le Comité d’Organisation de la Coupe du Monde de rugby France 2023 a officialisé la signature d’un accord avec le Stade de France qui accueillera 10 matchs.

Dans le détail, le Stade de France accueillera notamment le match d’ouverture, deux 1/4 de finale, les deux 1/2 finales et la finale. Les premiers billets pour cette Coupe du Monde de Rugby 2023 seront mis en vente à partir du mois de mars 2021.

« Après 2007, après les grands rendez-vous de football, avant les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, nous sommes particulièrement fiers de continuer, grâce au rugby, à faire rayonner le stade national. Nul doute que chacun aura envie, après les parenthèses douloureuses que nous vivons actuellement, de recommencer à vibrer ensemble et en live, derrière le XV de France. Et parce qu’il nous faut aussi repenser l’avenir des grands évènements sportifs internationaux, nous faisons le pari avec France 2023 qu’il passera par une responsabilité sociale et environnementale exemplaire » commente Alexandra Boutelier, Directeur général du Consortium Stade de France, dans un communiqué.

https://twitter.com/France2023/status/1315664895095066624

« Après le succès de 2007, 10 matchs de gala seront organisés en son sein. C’est la promesse d’un spectacle magnifique et d’une communion incroyable avec les Bleus de France qui s’engageront dans la grande confrontation pour devenir Champions du Monde à domicile » a ajouté Claude Atcher, Directeur général de la Coupe du Monde de Rugby France 2023.