Shopping : Joue-la comme Daniil Medvedev avec la nouvelle raquette Tecnifibre TFight RS

Cet été, Tecnifibre a lancé sa nouvelle raquette de tennis, la TFight RS, utilisée notamment par Daniil Medvedev ou encore Greg Barrere.

Pour accompagner la promotion de sa nouvelle raquette, la marque française, propriété du Groupe Lacoste depuis 2017, met en avant son asset marketing principal, à savoir Medvedev, actuel 6ème mondial au classement ATP.

« Rater un coup, perdre un jeu, un set, un match, cela nous arrive à tous, et à tous les niveaux. Chez Tecnifibre, nous pensons que le coup le plus important est toujours le prochain : le « Next Shot ».

Whatever has just happened before, the most important shot is always the Next One! @DaniilMedwed https://t.co/zbGaMghpvW #TFightRS#NextShot pic.twitter.com/DwXZVxQahS

