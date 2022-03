Paris Basketball délocalise un match à l’Accor Arena, « un évènement à plus de 100 000 euros »

Dimanche 20 mars, le Paris Basketball a délocalisé son match de la 23ème journée de Betclic Elite contre l’AS Monaco à l’Accor Arena.

A cette occasion, le jeune club parisien a attiré une affluence record cette saison en championnat avec 8 117 spectateurs. « Au départ, on avait fixé une jauge à 6 984 places » nous explique Marie-Pierre Anamba, Responsable Media du Paris Basketball. « Face à la demande, on a réouvert des places supplémentaires pour atteindre 8 117 places ».

Pour séduire un public large, l’offre billetterie (ticketing) s’étalait de 12€ à 300€ pour les meilleures places en bord parquet. Une offre baptisée « Jack Nicholson seats » (pas besoin de vous expliquer la réf) par le club qui la propose également en temps normal dans sa salle à Carpentier. « Il s’agit de l’expérience la plus immersive proposée par le Paris Basketball. Les sièges (pouvant aller jusqu’à 5) sont installés dans le prolongement du banc des joueurs. Une place privilégiée permettant de vivre le match au plus près de l’équipe à proximité des joueurs et du staff. 3 places de ce type ont été vendues pour ce match à l’Accor Arena. Un billet qui permet également d’accéder à l’After Game Party en présence des joueurs » nous détaille Marie-Pierre Anamba.

« C’est un évènement à plus de 100 000 euros tout compris »

Pour rappel, le club avait déjà organisé un match à l’Accor Arena. C’était en début d’année 2020. Paris est alors en Pro B et avait affronté Aix Maurienne Basket, juste avec la crise de la COVID-19. Un match qui avait rassemblé plus de 5 400 spectateurs.

Paris @ Accor Arena ♾ Une journée gravée à jamais dans notre histoire 💫 Merci Paris 🖤❤️💙 pic.twitter.com/dxJHaW5S2J — Paris Basketball (@ParisBasketball) March 24, 2022

« C’est un évènement à plus de 100 000 euros tout compris » ajoute Marie-Pierre Anamba. « Nous avons loué la salle nue, il faut installer le parquet, les paniers et créer la configuration basket. C’est un évènement sur lequel nous sommes bénéficiaires, moins qu’à Carpentier mais nous sommes satisfaits. On reste dans une logique d’entreprise. »

Un match de gala qui a permis au club de mettre en avant son produit basket et la dimension spectacle et de mettre en lumière ses partenaires. Un avant-goût de ce que pourra vivre le public lorsque que le club parisien investira la Nouvelle Arena Porte de la Chapelle en septembre 2023. « Snipes nous a aidé à mettre en place le show à la mi-temps afin de proposer un beau spectacle. La marque Feed était le partenaire du match sur la diffusion sur France 3 Ile-de-France, ils ont eu des spots. Sur cette chaîne, le match a enregistré une audience moyenne de 46 000 téléspectateurs. »

« Au total, nous étions 115 personnes sur le match. »

Pour mener à bien ce projet, le club a mobilisé ses ressources internes et fait appel à de nombreux bénévoles. « C’est un évènement qui a été fait totalement en interne, nous sommes 8 pour la partie administrative au club et nous avons eu une centaine de bénévoles. Au total, nous étions 115 personnes sur le match. » ajoute Marie-Pierre Anamba. « Le 1er mai, nous aurons un autre match diffusé sur France 3 IDF avec l' »Africa Game », si des partenaires sont intéressés, ils peuvent nous contacter. » Le message est passé.

