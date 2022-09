La NBA dévoile sa nouvelle application « NBA App » et mise sur les vidéos au format vertical

Hier, la NBA a dévoilé sa nouvelle application « NBA App ». Pensée comme une plateforme globale et un indispensable pour tout passionné et fan, la plateforme intègre directement le League Pass.

Conçu en partenariat avec Turner Sports, NBA App utilise notamment les technologies de Microsoft, partenaire de la ligue. Les utilisateurs pourront notamment personnaliser leur app en choisissant de recevoir certains flux d’informations en provenance de la NBA et concernant certaines équipes et joueurs préalablement choisies.

Outre la possibilité de suivre les matchs en direct via le NBA League Pass, l’application proposera de nombreux contenus dont des vidéos au format vertical. L’aspect « stories » d’Instagram sera notamment repris sur l’app. Sur la plateforme, la NBA lance également un nouveau membership avec NBA ID dont l’adhésion est gratuite.

« Le lancement de notre nouvelle application NBA et de notre plateforme numérique est une étape importante dans la construction et le renforcement de notre offre de services direct aux consommateurs », a déclaré Chris Benyarko, NBA Executive Vice President, Direct-to-Consumer, dans un communiqué. « Nous sommes ravis de proposer un produit réinventé qui améliorera et personnalisera la façon dont les fans NBA s’engagent avec la ligue au quotidien. »

Les tarifs du NBA League Pass pour la saison 2022-2023

Pour continuer d’adresser les fans directement (DTC), la NBA profite de cette nouvelle application pour revoir la tarification du NBA League Pass. Comptez 150€ pour la saison complète en premium et deux appareils (119€ pour la version avec pub et 1 appareil) ou 23,99€/mois en premium (17,99€ avec pub et 1 appareil). Outre les matchs, les fans pourront également accéder au contenu de NBA TV.

