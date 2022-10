L’école de sport business AMOS nouveau partenaire du RC Lens

Pour cette saison 2022-2023, le Racing Club de Lens, actuel 3ème de Ligue 1 Uber Eats, peut s’appuyer sur une nouvelle recrue, l’école de sport business AMOS.

Dans le cadre de ce partenariat, des étudiants volontaires de la sport business school de Lille participent à l’organisation et la mise en place des matchs du club au Stade Bollaert-Delelis.

« L’école AMOS Lille est honorée d’accompagner le Racing Club de Lens pour cette saison 2022-2023. La signature de ce nouveau partenariat renforce l’image d’AMOS comme école référente en sport management et accentue son ancrage dans le tissu économique sportif local, national et international. Au travers d’expériences uniques déjà en place dans de nombreuses structures de la région des Hauts-de-France, le club Sang et Or vient compléter l’offre permettant la professionnalisation de nos étudiants dans des organisations de grande envergure. » explique Thibaut Huvelle, Directeur AMOS Lille, dans un communiqué.

En France, l’école AMOS a notamment des partenariats avec le FC Nantes, le LOSC, le TFC, le Stade Rennais, le Groupama Stadium, la Route du Rhum,…