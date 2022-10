Qui sont les sponsors du Ballon d’Or 2022 ?

Ce soir, la cérémonie de remise du Ballon d’Or 2022 récompensera le meilleur joueur de la saison sportive 2021-2022.

Organisée au Théâtre du Châtelet, la soirée présentée par Didier Drogba et Sandy Heribert sera une nouvelle fois suivie par des millions de fans à travers le monde. Une vitrine médiatique sur laquelle tentera de surfer les 4 partenaires de cette édition 2022.

Pour ce Ballon d’Or 2022, l’évènement a attiré Alpine, PlayStation, Parions Sport et Purnell. 4 marques qui étaient déjà associées à la soirée du Ballon d’Or 2021. Reste à savoir quelles seront les activations mises en place au cours de la soirée.

Il y a un an, le constructeur automobile Alpine avait remporté le match avec un dispositif promotionnel impactant. Une Alpine A110 S avait notamment apporté les deux Ballons d’Or (masculin et féminin), deux trophées emmenés dans le théâtre du Châtelet par deux personnes casquées façon Daft Punk (Fernando Alonso et Esteban Ocon).

💬 « Je déclare la 65e cérémonie du Ballon d’Or France Football ouverte »#ballondor pic.twitter.com/EfRQR06niy — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) November 29, 2021

Les sponsors individuels des principaux joueurs (et joueuses) présents à la cérémonie tenteront également de se faire remarquer. On pense notamment aux marques de mode (costumes des joueurs), marques de chaussures/sneakers et autres marques de montres.

Une montre Ballon d’Or en vente à 1 million d’euros

Pour cette édition 2022, la marque de montres Purnell offrira deux montres en titane et or blanc 18 carats aux deux vainqueurs (homme et femme) du Ballon d’Or .

En parallèle, Purnell a également fabriqué une édition spéciale en 3 exemplaires « Sapphire Limited Edition ». Une montre vendue au prix d’un million de francs suisses, soit environ un million d’euros.

Pour rappel, la cérémonie sera diffusée sur la chaîne L’Equipe dès 19h05 avec le tapis rouge du Théâtre du Châtelet animé par Messaoud Benterki, Johan Micoud, Ludovic Obraniak, Carine Galli, Bertrand Latour, France Pierron et Virginie Sainsily.

La cérémonie débutera à 20h30 et sera présentée par Didier Drogba et Sandy Heribert. Andrea Bocelli interprétera « Nessun Dorma » en ouverture.