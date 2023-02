Rugby – 4 annonceurs sponsorisent le Tournoi des 6 Nations 2023 sur France Télévisions

Pour le Tournoi des Six Nations 2023, France Télévisions propose à nouveau l’intégralité des matchs en direct et en exclusivité sur France 2 et france.tv.

Pour cette édition 2023, la régie FranceTV Publicité a attiré 4 annonceurs qui sponsorisent le Tournoi en TV et en digital sur France Télévisions avec Gedimat, Puressentiel, Zeiss et TCL.

Gedimat parrainera l’intégralité des programmes : l’ensemble des matches, l’Image du Jour et le magazine « XV/15 ». TCL, Puressentiel et Zeiss apparaitront comme parrain des directs et magazines.

Pour rappel, la marque TCL est récemment devenue Partenaire Officiel du XV de France.

