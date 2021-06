Les chiffres « logistique » de l’UEFA Euro 2020 par FedEx

Pour assurer la mise en place de l’Euro 2020, l’UEFA s’appuie sur son partenaire logistique officiel FedEx qui fournit un soutien aux 24 équipes au cours des 51 matchs disputés dans 11 stades d’Europe.

Du transport des équipements des équipes nationales à l’expédition du matériel officiel de l’UEFA, comme les ballons de match, les billets, les uniformes, le matériel de scène et d’autres articles nécessaires à la compétition, une équipe dédiée de plus de 260 logisticiens FedEx qualifiés est à l’oeuvre pour livrer plus de 1 520 tonnes de marchandises en Europe et au-delà.

Les chiffres clés du travail de FedEx pour l’UEFA Euro 2020 :

• FedEx Express va livrer plus de 160 000 billets imprimés dans le monde entier (billets standards, billets de collection et billets d’hospitalité/VIP)

• L’entrepôt « Supply Chain » de Fedex à Veldhoven, aux Pays-Bas, a traité plus de 28 000 uniformes destinés au personnel, aux bénévoles et aux sponsors de l’UEFA.

• Plus de 4 000 ballons officiels de l’UEFA EURO 2020 expédiés dans les stades à travers l’Europe.

• Plus de 500 jeunes à travers l’Europe ont été formés dans le cadre du programme « FedEx Ball Kids ».