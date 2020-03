Standard Chartered célèbre ses 10 ans de partenariat avec Liverpool dans une campagne dédiée

Pour célébrer ses 10 ans de partenariat avec Liverpool FC en tant que sponsor maillot, Standard Chartered vient de dévoiler sa toute dernière campagne.

A travers un spot vidéo d’1 minute et 30 secondes, la banque retrace une partie de l’histoire de Liverpool, entre passion, amour et loyauté, le tout sur une bande son de la chanteuse Astræa interprétant « You’ll Never Walk Alone ». Une campagne menée par TBWA/Singapore comme le rapporte The Drum.

Le contrat de sponsoring actuel entre les Reds de Liverpool et Standard Chartered court jusqu’au moins 2023.