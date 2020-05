Les rappeurs de l’Olympique de Marseille offrent un rap aux Hôpitaux marseillais et aux plus démunis

En cette période de pandémie mondiale, l’Olympique de Marseille a convié quelques rappeurs à interpréter « Combat Quotidien », une chanson qui rend hommage à tous ceux qui se trouvent en première ligne face au COVID-19, des soignants aux pompiers, en passant par les commerçants.

Hatik, Kemmler, R.E.D.K., AM La Scampia, Zamdane, Relo, Saïd d’IAM, DRIME. Voici les artistes qui participent à la chanson distribuée gracieusement via BMG et dont la monétisation sera reversée aux Hôpitaux marseillais et aux plus démunis via OM Fondation.

Dans le clip déjà visionné plus de 400 000 fois sur YouTube, on retrouve notamment des joueuses et joueurs de l’OM (anciens et actuels), des anonymes ainsi que quelques artistes comme Luka Peros (La Casa de Papel) ou encore Alice Belaidi.

Une prise de parole « rap » pour la bonne cause qui s’inscrit dans la continuité des « OM Sessions » lancées par le club phocéen il y a quelques mois.