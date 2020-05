Sponsoring – Le Bergerac Périgord FC lance un appel à candidature pour offrir la face avant de son maillot Third pour la saison 2020-2021

Dans le contexte actuel de pandémie mondiale, le Bergerac Périgord Football Club évoluant en 4ème division (National 2) a décidé d’offrir le sponsoring de son maillot third pour la saison 2020-2021.

Alors que le BPFC souhaite amplifier sa politique RSE, le club de Dordogne lance un appel à candidature afin de sélectionner son futur partenaire présent sur la face avant du 3ème maillot de l’équipe. L’objectif de cette activation est ainsi de mettre à profit la visibilité du club pour une association ou entreprise / startup installée dans la région Nouvelle-Aquitaine.

Une valorisation estimée à 25 000€

« Le 3ème maillot est une nouveauté, celui ci sera porté pour les matchs dits de gala (réserves pro, derby…) » nous précise Paul Fauvel, Directeur Général BPFC. « Nous avons travaillé un maillot sur mesure pour l’occasion avec notre équipementier Macron qui sera dévoilé début Juin. La face avant des deux maillots cette année était valorisée à 50 000€, donc sur un seul maillot, avec un annonceur unique sur la face avant, on peut l’estimer à moitié prix, 25 000€, avec le package autour comprenant l’accès aux événements du Business Club, une sensibilisation auprès des licenciés et une visibilité sur nos outils numériques comme notre web TV et les réseaux sociaux. »

À l’issue de la période de candidature en ligne dont la date de clôture est fixée au 19 juin, le club via une commission sélectionnera les 4 meilleurs projets et les soumettra au choix du « public » (licenciés, supporters, habitants de la commune) via un vote numérique pour déterminer qui sera l’heureux élu. « L’idée est de créer un échange donnant – donnant avec ce futur partenaire, éventuellement accéder à une base de données partenaires ou bien avoir accès à un service d’une startup » ajoute Paul Fauvel. « Pour la saison 2020-2021, nous n’avons plus de partenaire majeur suite à l’arrêt de SAMSIC. Les partenaires sur les maillots seront Intermarché, Renault, Coopérative La Périgourdine et Fauvel Formation. »

Avec ce dispositif bienveillant qui devrait recevoir de nombreuses candidatures, le club s’offre également un moyen intéressant de sourcer de potentiels prospects commerciaux déjà sensibilisés aux atouts du sponsoring sportif.

Comment candidater ?

Pour participer à cet appel à projet : https://forms.gle/hQcNwC8HpJfJXuYu8

Vous pouvez également envoyer un email avec des pièces jointes pour présenter votre structure à paul.fauvel@bergeracperigordfc.com.