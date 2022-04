Les vins St Hugo lancent une carafe à décanter « Daniel Ricciardo » en forme de chaussure

En marge du Grand Prix de Formule 1 d’Australie qui se dispute en fin de semaine, Daniel Ricciardo dévoile sa toute dernière collaboration avec le vignoble australien St Hugo.

Après une première cuvée l’année dernière, St Hugo présente une nouvelle collection de vins avec deux bouteilles signées « DR3 » (Shiraz South Australia 2020 et Cabernet Sauvignon 2018 Coonawarra) vendues 70 dollars l’unité.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Une carafe en forme de chaussure

En parallèle, St Hugo a également lancé une carafe à décanter en forme de chaussure, clin d’oeil au pilote australien qui a pris l’habitude de célébrer ses victoires sur le podium en buvant le Champagne dans sa chaussure.

Une carafe en édition limitée à 1 100 exemplaires vendue au prix de 700 dollars.

Conçu par le studio Vert Design (Sydney), la carafe baptisée « The Ricciardo Decanter » a nécessité 100 heures de conception. Une pièce numérotée et vendue dans une boîte soignée comprenant une lettre du pilote McLaren et un certificat d’authenticité.

En bon client, Daniel Ricciardo a également permis à la marque d’alimenter un behind the scenes.

