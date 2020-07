Lidl va stopper son Naming du Championnat de France de Handball (Lidl Starligue) après 2021

Partenaire-titre du Championnat de France de Handball depuis 2016, Lidl a décidé de prolonger d’une saison son Naming de la Lidl Starligue. La saison 2020-2021 sera en revanche la dernière sous ce nom puisque Lidl a décidé d’arrêter d’ici un an.

« Notre partenariat avec la Ligue Nationale de Handball a toujours été le parfait exemple de la sincérité et de l’impact de notre engagement. Nous sommes extrêmement fiers de ce que nous avons construit avec cette institution avec laquelle nous partageons la culture de l’exploit et des valeurs humaines fortes » précise Michel Biero, Directeur exécutif achats et marketing de Lidl France, dans un communiqué. « Si cette saison est la dernière en tant que partenaire de la Lidl Starligue, la LNH nous a donné le goût du hand. Nous allons continuer à investir auprès de la Fédération Française mais aussi directement auprès des clubs. La crise sanitaire a fait émerger de nouveaux enjeux et de nouveaux besoins. Nous avons encore beaucoup d’exploits à réaliser avec le handball français ».

Changement de cap donc d’ici la saison 2021-2022 avec la signature de contrats individuels avec des clubs masculins et féminins « pour plus de proximité et d’actions en faveur du handball professionnel comme amateur en local ».

« On ne veut pas lâcher maintenant la LNH, en pleine crise du Covid » a ajouté Michel Biero, à L’Equipe.fr. « On continue une saison de plus, car nous sommes un partenaire responsable. Ensuite, on prendra une autre stratégie »