Venum remplace Reebok comme équipementier officiel de l’UFC dès 2021

Aujourd’hui, l’UFC a officialisé la signature d’un nouveau contrat équipementier avec la marque française Venum. Un deal conclu par IMG qui représente les intérêts de l’Ultimate Fighting Championship.

Partenaire de l’UFC depuis l’été 2015, Reebok va donc céder sa place comme équipementier officiel de l’UFC, dès le mois d‘avril 2021. A partir de cette date, les combattants porteront donc des tenues Venum dans l’octogone. De son côté, Reebok va poursuivre sa collaboration avec l’UFC en tant que fournisseur officiel sur le segment de la chaussure jusqu’au moins la fin de l’année 2021.

« Rejoindre l’UFC en tant que partenaire officiel équipement et vêtements signifie beaucoup pour l’équipe VENUM », a précisé Franck Dupuis, fondateur et PDG de VENUM, dans un communiqué. « VENUM est une marque qui a grandi avec le MMA et sa popularité grandissante à travers le monde. »

« VENUM est une marque emblématique des sports de combat qui comprend les besoins uniques des athlètes MMA » a ajouté Dana White, Président de l’UFC. « Franck Dupuis et son équipe possèdent les connaissances techniques et l’expérience nécessaires pour produire des kits et des vêtements de combat UFC de classe mondiale. Nous sommes impatients de collaborer avec eux »