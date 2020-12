Location de ski à l’Alpe d’Huez : louez vos skis moins cher en ligne avec Sport 2000

Vacances d’hiver à l’Alpe d’Huez

Au cœur de la vallée de l’Oisans, à 1 860 mètres d’altitude, la station de l’Alpe d’Huez est de renommée internationale, fréquentée aussi bien en hiver qu’en été par les férus de sports de glisse, les amateurs de grands espaces et de panoramas grandioses. Idéalement située sur un plateau exposé plein sud dans le massif des Grandes Rousses, la station est surnommée « l’île au soleil » en raison de son ensoleillement remarquable qui garantit des vacances d’hiver mémorables en famille ou entre amis.

Un terrain de jeu exceptionnel pour tous

Labellisée Famille Plus et référencée Grand Domaine, Nouvelles Glisses et Club, la station déploie sur 250 km de pistes étirées sur 2 200 m de dénivelés toutes les infrastructures d’accès et de sécurisation de parcours indispensables au bon déroulement de vos vacances à l’Alpe d’Huez. La station dessert un domaine alpin constitué d’une centaine de pistes vertes, bleues, rouges et noires, un domaine nordique de 32 km de ski de fond, 31 km de randonnées à pied, deux pistes de luge et 4 snowparks pour les plus joueurs. Des vacances à l’Alpe d’Huez sont donc une belle occasion de vous essayer à plusieurs pratiques. Si votre magasin en ligne de location de ski pour l’Alpe d’Huez vous offre une option multi-activités, vous pourrez alors changer de matériel de glisse en location pendant votre séjour tout simplement.

Une offre de services et d’activités pour toutes les envies

En plus de la glisse, la station de ski de l’Alpe d’Huez offre une multitude d’activités pour toute la famille, par exemple des balades en raquettes, sorties en chiens de traîneau, séances de relaxation, massages, spas, piscine, patinoire… Vous pourrez également en prendre plein les yeux à bord d’un ULM pendulaire ou lors d’un saut en parapente.

L’Alpe d’Huez accueille aussi des évènements sportifs et culturels internationaux comme le Snowkite Masters, l’Alpe d’Huez Ski Marathon, les Championnats du monde Open de ski augmenté (pratique du ski avec un exosquelette), le Festival international du film de comédie ou encore le Festival de la BD de l’Alpe d’Huez (rendez-vous sur le site internet de la station pour découvrir le programme des évènements à venir).

En vous y prenant à l’avance, vous pourrez réserver en ligne votre hébergement à la station de l’Alpe d’Huez et votre forfait séjour ski incluant des sorties ski de nuit et des accès privilégiés à des spots exceptionnels (en savoir plus).

Votre location de ski à l’Alpe d’Huez en quelques clics

Une fois votre séjour et votre forfait ski réservés, il ne vous restera plus qu’à choisir en ligne, sur le site internet de magasins spécialisés dans les activités de glisse, les équipements de ski de toute votre famille ou de vos amis. Vous pourrez bénéficier des remises groupe offertes par votre enseigne de prédilection à partir d’un certain nombre de packs de skis loués (skis, chaussures et bâtons). En anticipant la location de ski pour l’Alpe d’Huez en ligne, vous pourrez aussi profiter d’avantages financiers comme la gratuité de journées de location de matériel, la dégressivité des tarifs selon la durée de votre séjour, la possibilité de souscrire à des options spécifiques vous permettant de profiter pleinement de toutes les activités de la station.

En effectuant votre location de ski pour l’Alpe d’Huez en ligne, vous aurez la possibilité de sélectionner votre équipement parmi du matériel de qualité issu des marques leaders sur le marché de la glisse. Vous aurez ainsi le choix entre du matériel Rossignol, Dynastar, Head, Salomon, pour ne citer que ces marques, et vous profiterez de leurs dernières innovations à des prix compétitifs. Lors de votre location de ski pour l’Alpe d’Huez sur votre magasin de sports de glisse en ligne, il sera utile de compléter votre équipement en louant un casque ou un pack sécurité pour vos sorties hors pistes.

La location de ski pour l’Alpe d’Huez en ligne est la solution idéale pour des vacances sans souci :

Vous pouvez anticiper la location de votre matériel.

Vous choisissez dans le catalogue du magasin de sports de glisse un équipement de marque entretenu par des professionnels.

Vous n’avez plus besoin de transporter vos skis, donc vous voyagez léger, sans stress.

Vous récupérez votre matériel dès votre arrivée dans un des magasins situés dans la station de l’Alpe d’Huez.

Un professionnel procède à un réglage sur mesure de vos skis pour une pratique confortable et sécurisée.

Vous voilà prêt à partir à l’assaut d’une « montagne d’émotions » et profiter d’un séjour au ski ensoleillé à la station de l’Alpe d’Huez.

