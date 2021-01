L’OM met à disposition l’Orange Vélodrome pour la campagne de vaccination anti COVID-19

Ce matin, l’Olympique de Marseille a annoncé qu’il mettait à disposition le stade de l’Orange Vélodrome afin de faciliter l’organisation de la campagne de vaccination anti COVID-19.

Dans le détail, l’OM propose des locaux au sein du stade à l’Agence Régionale de Santé (ARS). « Les caractéristiques du stade permettent en effet d’accueillir la logistique nécessaire et d’aménager plusieurs environnements différents, de la consultation pré-vaccinale aux séances de vaccination, tout en garantissant la sécurité des vaccins et de la vaccination. De plus, la capacité d’accueil de l’Orange Vélodrome, ainsi que sa facilité d’accès, pourraient favoriser une prise en charge massive de la population marseillaise lorsque cela sera possible » précise le communiqué du club phocéen.

https://twitter.com/OM_Officiel/status/1346721936383086592