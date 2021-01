Publicité sur les casques, Naming des divisions… La NHL ouvre de nouveaux programmes commerciaux face à la crise de la COVID-19

Pour faire face à la baisse des revenus liée à la crise sanitaire de la COVID-19, la National Hockey League (NHL) a lancé de nouveaux produits commerciaux.

A partir de cette saison 2021 qui débute la semaine prochaine, les franchises sont autorisées à vendre de la publicité sur les casques des joueurs. En parallèle, la NHL a également vendu le Naming des divisions remaniées en raison des mesures sanitaires prises.

A quelques jours de la reprise du championnat phare de hockey sur glace, de nombreuses franchises NHL ont dévoilé l’identité de leur nouveau sponsor casque. Dans le détail, les logos des sociétés sont apposés des deux côtés du casque en remplacement des logos des équipes. La visibilité est disponible pour les matchs de saison régulière, playoffs et les séances d’entraînement.

L’équipe des Canadiens de Montréal, la plus francophone de la ligue, a notamment signé un contrat de partenariat avec l’opérateur de télécommunications Bell. Une marque qui détient notamment le Naming de l’Arena (Centre Bell) où évolue la franchise montréalaise.

« L’uniforme des Canadiens est un symbole d’histoire et de tradition, et nous croyons que le logo de Bell s’intégrera parfaitement sur le casque de l’équipe. Nous tenons également à souligner le travail accompli par la NHL pour offrir de nouvelles opportunités commerciales pour la saison 2020-2021 » commente France Margaret Bélanger, vice-présidente exécutive et chef des affaires commerciales de la franchise québécoise, dans un communiqué.

D’autres équipes ont également conclu des partenariats casques avec les détenteurs actuels des droits de Naming des Arenas. C’est le cas des Toronto Maple Leafs (Scotiabank), des Washington Capitals (Capital One), des New Jersey Devils (Prudential) ou encore des Nashville Predators (Bridgestone). A défaut de venir augmenter les revenus, ces contrats semblent être signés pour permettre aux franchises de compenser les prestations initiales perturbées par la Covid-19 (et donc de continuer à toucher une partie des montants prévus).

Selon le site canadien TSN, l’inventaire des casques des franchises NHL serait valorisé à 15 millions de dollars.

We're proud to be the first @NHL club to have brand placement on our helmets.

Proud to Rock with @Prudential, home and away. pic.twitter.com/e1WhZ1ZG33

— New Jersey Devils (@NJDevils) December 22, 2020