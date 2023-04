LVMH – Paris 2024 : « On va continuer à négocier »

Alors que LVMH serait en négociation pour devenir l’un des sponsors des Jeux Olympiques de Paris 2024, son PDG Bernard Arnaud s’est exprimé à ce sujet.

« On va continuer à négocier, cela peut prendre 15 jours comme cela peut prendre six mois » annonce Bernard Arnaud. « Le contrat dont vous parlez n’est pas signé. Il est en discussion et comme toute discussion, il peut se terminer par une signature ou non. » poursuivait ainsi l’homme le plus riche du monde lors de l’assemblé du groupe qu’il dirige, ce jeudi 20 avril.

Comme le rapporte le Midi Libre et l’AFP, la possibilité de voir LVMH comme sponsor des JO 2024 est donc une véritable piste même si son patron reste prudent. « Une négociation, c’est toujours complexe surtout avec les organismes ou les entreprises étrangers, il y a énormément de juridique, des discussions dans tous les sens ».

