Offre Alternance : Assistant(e) Communication et Marketing – CHAMPAGNE BASKET

Le CHAMPAGNE BASKET et le CHAMPAGNE BASKET FÉMININ recherchent un/e assistant/e communication et marketing en alternance (apprentissage) pour une ou deux années (selon profil), en MASTER dans le domaine du marketing sportif et/ou de la communication, à partir de août 2023.

Sous la responsabilité du responsable commercial et marketing, l’assistant/e communication et marketing participera à la création et la mise en oeuvre d’actions de communication BtoB, BtoC et d’activations de partenariats.

Il/elle aura notamment pour missions :

– La création de contenus en déclinant la charte graphique du club

– La production de contenus multimédias (graphisme, vidéos, …)

– Community Management

– La rédaction de newsletters et d’articles pour le site web

– L’animation du réseau de partenaires du club (physique et digital)

– La collaboration aux différentes opérations évènementielles du club (grand public et BtoB)

– D’être force de proposition pour l’activation des partenariats

– La veille digitale et commerciale

Profil :

– Maîtrise des réseaux sociaux / Community management

– Maîtrise de logiciels de création graphique et de montage vidéo

– Rigueur, méthode et aptitudes organisationnelles

– Autonomie et sens du travail en équipe

– Expression écrite et orale irréprochables

– Sensibilité au basket, connaissance du marketing sportif appréciée

– Créativité et force de proposition

Le poste est basé à Reims mais des déplacements sont à prévoir sur tout le département et notamment entre Châlons-en-Champagne et Reims. Permis B et véhicule de préférence.

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à :

recrutement@champagne-basket.fr avant le 12 mai 2023.