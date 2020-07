Macron nouvel équipementier du FC Nantes, le maillot dévoilé Jeudi 16 juillet

En fin de semaine dernière, le FC Nantes a officialisé l’arrivée de Macron comme nouvel équipementier du club dès la saison 2020-2021.

Après deux ans de partenariat avec New Balance, les Canaris accueille un nouvel équipementier cet été dans le cadre d’un contrat signé pour 5 saisons, soit jusqu’en 2025. « Le partenariat avec le FC Nantes est important, d’une part d’un point de vue stratégique car il consolide davantage notre position sur le marché français, et d’autre part, en raison du prestige de ce grand Club » précise Gianluca Pavanello, PDG de Macron, dans un communiqué. « Nous souhaitons créer une collection unique et exclusive, à travers les kits de match et la ligne de merchandising dédiée aux fans, dont la genèse est l’histoire et les couleurs du FC Nantes ».

Le nouveau maillot domicile dévoilé jeudi 16 juillet

Pour accompagner le lancement du nouveau maillot domicile 20-21 prévu ce jeudi sur les plateformes digitales du club, le FC Nantes a organisé un évènement dans sa boutique de 18h à 21h avec de nombreuses animations. Une écharpe sera offerte aux 150 premiers acheteurs du nouveau jersey.