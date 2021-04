Marketing Sportif- L’agence Com’Over célèbre ses 10 ans avec l’annonce de 10 nouveaux clients

Lancée en 2011, l’agence Com’Over célèbre son dixième anniversaire en annonçant la signature de 10 nouveaux clients.

Après la création de nouvelles filiales Brands, Talents et Médias, l’implantation de nouveaux bureaux à Lyon et Annecy, l’arrivée de nouvelles équipes, Com’Over souffle ses 10 bougies avec un positionnement renforcé sur les territoires du sport, de l’entertainment, du lifestyle et du societal. Aujourd’hui, l’agence est composée de 25 personnes et compte ouvrir de nouveaux bureaux en France et à l’international en 2021.

Malgré la pandémie mondiale, Com’Over a fait le choix d’investir sur ses ressources pour commercialiser une offre toujours plus globale avec les nouvelles branches Brands, Talents et Medias (NDLR : Com’Over commercialise l’offre publicitaire de SBB en non exclusif).

Ces dernières semaines, Com’Over a ainsi signé des nouveaux contrats avec le groupe Moët Hennessy Diageo, Boulanger, Barrière Bet (brand content), Herbalife, Look Cycles, Next Média Solutions (event), Daomey, OKTA, Zone Turf, InCorpus ou encore Earvin & Lew.

« Nous avons atteint beaucoup de nos objectifs lors de ces 10 années pour devenir une agence qui compte, nos derniers moves et ceux que nous préparons sur 2021 nous donnent de vraies perspectives pour aller plus loin, nous affirmer, découvrir de nouveaux univers et écrire une page encore plus belle sur les 10 prochaines années ! Nous sommes à la fois sereins, optimistes et excités de relever ces prochains challenges et ne nous fixons aucune limite » précise David Drahy, co-fondateur de Com’Over, dans un communiqué.

Ces derniers jours, Com’Over a également annoncé l’arrivée de deux nouveaux collaborateurs « New Biz » avec François Vergès et Louis Napoly, deux anciens de chez Next Media Solutions. Chez Com’Over, ils retrouveront François Plessis, associé de l’agence depuis quelques mois et également ancien de la régie du Groupe Altice (RMC, BFM,…).