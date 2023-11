Offre Emploi : Community manager (H/F) – Paris Basketball

Fondé en 2018, le Paris Basketball évolue aujourd’hui en Betclic Elite (1ère division française) et au niveau européen en Eurocup pour la deuxième année consécutive. Depuis 2018, l’image du club est pilotée par l’agence YARD (partenaire stratégique et lead communication) dans le but d’incarner et rassembler derrière le club l’ensemble du Grand Paris, à commencer par la communauté basketball.

Ancrée dans la culture du Grand Paris et de sa jeunesse, la communication du club vise à s’inscrire dans les meilleurs standards internationaux, à tous les niveaux : performance, social media, culture, content et merchandising.

En tant que collaborateur du club, l’ensemble de la mission est réalisée sous la supervision des équipes du Paris Basketball et en étroite collaboration avec Yard, dans le but de répondre au mieux aux enjeux de développement du club.

Le Paris Basketball s’apprête à entrer dans une nouvelle étape de son rayonnement avec l’entrée dans l’Adidas Arena, située à Porte de la Chapelle, prévue dans le courant de l’année 2024.

MISSIONS

L’objectif est d’ancrer le club et la marque Paris Basketball dans une dimension plus culturelle et “lifestyle” afin de compléter le travail de CM déjà engagé, focus sur la performance basketball.

Community management quotidien sur les comptes de Paris Basketball

Focus sur une dimension “culture”: internet, musique, mode, art, …

Veille Réseaux Sociaux (trends, news)

Production d’assets : short videos (IG Reel, Tik Tok)

Accompagner la team dans la création de contenu

Elaboration des plans de communication sociaux

Suivi et analyse des performances + capacité de reporting

PROFIL

Connaissance des réseaux sociaux et de leurs best practices

Connaissance de la culture internet et de ses dernières tendances

Connaissance du basket et de sa culture

Autonome sur la réalisation et l’édit de short video

Maîtrise de Meta et Business Manager

Maîtrise de Tik Tok et Ads Manager

Maîtrise de l’anglais écrit et oral

Contrat CDI ou freelance contractualisé par Paris Basketball, en collaboration avec YARD.

Envoyez vos candidatures (CV + LM) à : recrutement@parisbasketball.com