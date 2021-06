Media – Estelle Denis quitte la Chaîne L’Equipe pour rejoindre RMC à la rentrée 2021

Ce midi, RMC a officialisé l’arrivée d’Estelle Denis sur son antenne à partir du 23 août 2021. L’animatrice qui est actuellement à la tête de son émission éponyme sur la chaîne L’Equipe, officiera du lundi au vendredi sur le créneau 12h-15h.

Dans le détail, cette nouvelle émission sera également diffusée en TV sur la chaîne RMC Story. La future quotidienne sera une émission d’actualité et de débats en présence de chroniqueurs et invités. « Je suis très heureuse de rejoindre RMC et RMC Story et particulièrement excitée par ce nouveau projet qui m’a été proposé » précise Estelle Denis, dans un communiqué. « L’idée de pouvoir animer un rendez-vous d’actualité, en simultané à la radio et à la télévision, est quelque chose que j’attendais depuis longtemps. En cette année présidentielle qui s’annonce particulièrement palpitante, j’ai hâte de retrouver à la rentrée les équipes de RMC pour partager cette nouvelle aventure ».

https://twitter.com/DenisEstelle/status/1405476594450407429

« Estelle Denis est une personnalité passionnée et engagée qui incarne l’information populaire. Elle présentera une émission de débats qui répondra aux attentes des auditeurs de RMC et des téléspectateurs de RMC Story où toutes les opinions seront exprimées et représentées. Les rédactions de RMC sont ravies d’accueillir Estelle qui a toujours su allier l’information et le divertissement de qualité » ajoute Karim Nedjari, directeur général de RMC.