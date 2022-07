Offre Emploi : Chargé(e) mission, Développement des pratiques – Comité Régional Olympique et Sportif Auvergne-Rhône-Alpes

Intitulé : Chargé(e) mission – Développement des pratiques

Structure : Comité Régional Olympique et Sportif Auvergne-Rhône-Alpes

Type de contrat : CDI

Lieu : Maison Régionale des Sports, 68 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon (69)

Date limite de candidature : 2 septembre 2022

Date des entretiens : 27 septembre 2022

Prise de poste : octobre 2022

Le Comité Régional Olympique et Sportif Auvergne-Rhône-Alpes est une association, organe décentralisé du Comité National Olympique et Sportif Français, qui a pour objet de préserver les valeurs olympiques et de promouvoir la pratique sportive sur son territoire.

Le CROS Auvergne-Rhône-Alpes dans sa fonction de « Tête de Réseau » du Mouvement Sportif (en lien avec le CNOSF et les CDOS de la région) fédère plus de 90 Ligues et Comités Régionaux (adhérents), 450 Comités Départementaux et environ 21 000 clubs

Description du poste

Mission n°1 : Piloter le projet Sport et Handicap

Animer les projets Para Sport impulsés par la commission Handicap (Suivre et accompagner les élus de la commission dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets) ;

Développer le projet « Vivre un sport ensemble en AURA »

Impulser et déployer la stratégie de communication des projet Para Sport du CROS, en lien avec le chargé de mission communication et évènementiel ;

Fédérer le mouvement sportif autour du Para Sport, en collaboration avec le CPSF ;

Animer le réseau handicap CROS/CDOS et MOS ;

Participer aux réunions stratégiques des partenaires ainsi qu’à leurs évènements ;

Coordonner le projet Label H+ avec la Région ;

Promouvoir les outils existants sur la promotion de la pratique des personnes handicapées au sein des clubs ;

Rencontrer les institutions compétentes sur le champ du Handicap.

Mission n°2 : Contribuer au développement et la promotion du Sport, Santé Bien Être

Être l’interlocuteur du 4ème Vice-Président du CROS en charge de la thématique Sport Santé Bien Être ;

Animer les projets Sport Santé Bien Être impulsés par la commission (Suivre et accompagner les élus de la commission dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets) ;

Accompagner, animer et représenter le mouvement sportif dans le déploiement du Sport-Santé

Animer le réseau Sport-Santé CROS/CDOS et MOS ;

Conseiller et accompagner le MOS sur le déploiement de leurs actions des fédérations (élaboration de formations, représentation d’intérêts, mise en relation entre structures) ;

Piloter les évènements impulsés par la commission (Rencontre médicale, Sentez-Vous-Sport etc.).

Mission n°3 : Contribuer au développement et la promotion du Sport, Mixité et Diversité

Animer les projets Mixité et Diversité impulsés par la commission Féminisation (Suivre et accompagner les élus de la commission dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets) ;

Accompagner, animer et représenter le mouvement sportif dans le déploiement du Sport, Mixité et Diversité ;

Piloter les évènements en lien avec la thématique (webinaire, conférence, manifestation, soirée etc.) ;

Suivre, analyser et valoriser les enquêtes menées par le réseau MOS sur la mixité et la diversité dans les instances dirigeantes ;

Sensibiliser et communiquer sur les apports d’une pratique physique et sportive en mixité ;

Animer les formations et soirées d’information sur la thématique Laïcité et Valeurs de la Républiques ;

Être en veille sur la pratique sportive au sein des QPV, cibler les besoins du MOS sur ce sujet et proposer un plan d’action en conséquence ;

Participer aux réunions stratégiques des partenaires ainsi qu’à leurs évènements.

Mission n°4 : Participer à la structuration du Mouvement Sportif en AURA

Construire et dispenser des modules de formation sur différentes thématiques ;

Participer aux travaux des Equipes de Développement Territoriales ;

Concevoir et animer des ateliers et cycles d’intervention dans les champs scolaires et périscolaires.

Missions complémentaires :

Participer à l’organisation des évènements du CROS ;

Renseigner les ligues et comités régionaux, en tant que Centre Ressource ;

Participer au fonctionnement du CROS Auvergne-Rhône-Alpes, en lien avec les élus et les salariés, et animer les commissions de travail (invitations, compte-rendu, mise en œuvre des projets, suivi budgétaire et bilans ;

Élaborer les dossiers de subvention ;

Proposer des projets, des améliorations de fonctionnement ;

Assurer la représentation du CROS Auvergne-Rhône-Alpes sur divers évènements.

Profil – compétences – savoir faire

Niveau d’étude : Bac + 4 / Bac+5

Connaissance du Para Sport ;

Connaissance des politiques régionales et nationales portées vers les publics éloignés de la pratiques sportives ;

Connaissance des techniques de gestion de projet ;

Connaissance de l’organisation du sport en France ;

Maîtrise de l’expression écrite et orale (grammaire, orthographe, syntaxe, vocabulaire professionnel) ;

Maîtrise des outils informatiques et bureautiques (pack office) ;

Connaissance du fonctionnement associatif.

Le/la Chargé(e) mission – Développement des pratiques sait :

Travailler en équipe ;

S’organiser et gérer les priorités ;

Comprendre une demande, filtrer et orienter les correspondants ;

S’adapter à différents interlocuteurs ;

Animer des réseaux ;

Savoir organiser un évènement ;

Etre force de proposition ;

Rigueur ;

Esprit de synthèse.

Modalités de candidatures

Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Président du CROS

Par mail : thierrypeysson@franceolympique.com

