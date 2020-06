MEDIAPRO dévoile le nom de sa nouvelle chaîne, ce sera TELEFOOT avec Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu aux commentaires

Ce matin, le Groupe MEDIAPRO tenait une conférence de presse vidéo sur Zoom (voir plus bas) afin de présenter le nouveau nom de sa chaîne de football en France. Ce sera « TELEFOOT », une marque bien connue, grâce à un partenariat signé avec le Groupe TF1.

Nouvel acteur fort du football français grâce à l’acquisition de la très grande majorité des matchs de Ligue 1 sur le cycle 2020-2024, le Groupe Mediapro s’associe à TF1 dans le cadre d’un partenariat de 4 ans reposant sur trois piliers : une licence de marque, un partenariat éditorial et de production ainsi qu’un partenariat de talents.

Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu en commentateurs « vedettes » de TELEFOOT (MEDIAPRO) pour les affiches de Ligue 1

Dans le cadre de cet accord, l’une des informations les plus importantes pour le grand public est certainement celle de l’annonce de la collaboration avec Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu.

Le duo de TF1 sera aux commentaires de 20 matchs de la Ligue 1 le dimanche soir dont les dix plus belles affiches de la saison. Ce rapprochement permettra-t-il la mise en avant de matchs de Ligue 1 en clair sur les antennes du Groupe TF1 (TF1 ou TMC) ?

« Nous sommes très heureux d’annoncer la création de TELEFOOT, nouvelle Maison du football français, 100% dédiée au football, diffusée 7 jours sur 7. Ce partenariat avec TF1, première chaîne audiovisuelle française, c’est l’alliance naturelle de deux groupes reconnus dans le football » commentent Jaume Roures, Président-Fondateur du Groupe MEDIAPRO et Julien Bergeaud, Directeur général de Mediapro Sport France, dans un communiqué. « Grâce à notre savoir-faire éditorial et notre expertise technologique à la pointe de l’innovation, nous allons proposer aux fans un nouveau regard sur le football. TELEFOOT, notre chaîne au service du football français, sera la destination incontournable pour tout suivre sur la Ligue 1 et la Ligue 2 et tout connaître du football français ».

Créée en 1977, l’émission Téléfoot continuera d’être diffusée le dimanche à 11h sur TF1. « Avec un taux de notoriété de plus de 80% auprès du public masculin, elle est également l’une des marques de télévision les plus connues. Téléfoot a d’ores et déjà séduit trois générations de téléspectateurs, grâce à la qualité de ses interviews et ses reportages, ainsi que par sa capacité à se réinventer en permanence à travers de nouveaux formats. La marque véhicule des valeurs positives et fédératrices, grâce à son traitement de l’actualité footballistique, en totale adéquation avec le projet et l’ambition éditoriale de MEDIAPRO pour sa nouvelle chaîne 100% football. »

« Racheter les droits de la dernière année de Ligue des Champions à RMC Sport ? c’est toujours d’actualité… «

Dans une conférence vidéo organisée sur Zoom, Jaume Roures, Président-Fondateur du Groupe MEDIAPRO et Julien Bergeaud, Directeur général de Mediapro Sport France ont dévoilé quelques informations complémentaires.

Conférence sur Zoom. Jaume Roures : « Il n’y a pas de matchs en clair de la Ligue 1 prévu dans cet accord avec TF1, nous avons acheté les droits pour la TV payante » #mediapro #telefoot #ligue1 pic.twitter.com/j2eVLreCz7 — SportBuzzBusiness.fr (@SportBuzzBizz) June 2, 2020

Jaume Roures :

« Il n’y a pas de matchs de Ligue 1 en clair de prévu dans cet accord avec TF1, nous avons acheté les droits pour la TV payante ». Un autre accord pourrait-il aller cependant dans ce sens dans les mois à venir ?

« Le prix de la chaîne n’est pas encore définitif mais il sera aux alentours de 25 euros. Nous devons encore finaliser certains accords avec les distributeurs dans les semaines à venir »

« L’objectif est de 3,5 millions d’abonnés, si c’est 4 millions nous serons heureux. »

« C’est un accord stratégique, économique, signé avec le Groupe TF1. Nous avons encore des choses à concrétiser comme la régie publicitaire, la possibilité d’acheter des droits pour le payant et le gratuit pour d’autres compétitions comme les Euro ou les Coupes du Monde… nous pouvons jouer la complémentarité avec TF1. »

« Racheter les droits de la dernière année de Ligue des Champions à RMC Sport ? c’est toujours d’actualité… »

A propos de l’arrêt définitif de la saison 19-20 de Ligue 1 Conforama : « Je suis du côté d’Aulas dans sa lutte, il a raison, de mon point de vue. »

Julien Bergeaud :

« Téléfoot est une marque très très forte, installée depuis plus de 30 ans. C’est une valeur sûre selon les études menées. 3 générations de fans sont en contact avec la marque Téléfoot, on veut parler à l’ensemble du public, c’est une marque intergénérationnelle. »

« Téléfoot est une marque qui est loin devant les autres en terme de notoriété avec une grosse présence digitale. L’accord stratégique va nous permettre de promouvoir notre chaîne en bénéficiant de la force de frappe du Groupe TF1 »