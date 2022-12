Qatar 2022- « L’enceinte JBL des Bleus », l’autre star du vestiaire

Après chaque victoire de l’équipe de France en Coupe du Monde, tous les joueurs célèbrent en musique dans le vestiaire. Des moments souvent filmés et diffusés sur les réseaux sociaux, offrant ainsi une belle visibilité à la marque de l’enceinte.

« Freed from desire. Ouh… La, la, la, la ». Vous devez certainement connaître cette musique par cœur et les joueurs de l’équipe de France aussi. C’est devenu un rituel, après chaque victoire, ils filent au vestiaire, branchent l’enceinte et célèbrent la victoire.

Des scènes que l’on a souvent vue durant cette Coupe du Monde. Après le match face au Maroc par exemple, Antoine Griezmann et Raphaël Varane ont porté une énorme enceinte et fêté avec le reste de l’effectif.

C’est d’ailleurs régulièrement le numéro 7 des Bleus qui soulève l’amplificateur de son dans la vestiaire. comme ici, après la victoire face à l’Angleterre.

Relayé ensuite sur les différentes plateformes de la FFF et commenté par de nombreuses personnes à travers les réseaux sociaux, ces scènes de liesses offrent également une grosse visibilité à la marque de l’enceinte qui n’est pas partenaire de la fédération.

JBL a en effet dû se réjouir de la qualification des Bleus en finale de la Coupe du Monde. Le modèle « Partybox 310 » est celui utilisé par les joueurs dans le vestiaire. Vendu à 579,99€ sur le site de la marque, cet engin passe difficilement inaperçu.

Le meilleur joueur de cette coupe du monde soulèvera autre chose qu’une enceinte JBL dimanche à 18h47⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/6yUIJZEKSj — Draox (@DraoxTips) December 14, 2022

Voilà un exemple de la visibilité offerte à JBL.

A votre avis, c’est quoi le son qui tourne dans le vestiaire des Bleus en ce moment ? 🔊😄#FiersdetreBleus pic.twitter.com/wix0MndV19 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 10, 2022

À lire aussi