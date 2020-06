La joueuse de football Ada Hegerberg signe chez Nike, un contrat de 10 ans à 1M€ ?

Hier, Ada Hegerberg a officialisé la signature d’un nouveau contrat de partenariat avec Nike. La joueuse de football de l’Olympique Lyonnais était jusque là en contrat équipementier avec Puma.

Comme le rapporte plusieurs supports dont l’AFP, le contrat entre Nike et la norvégienne est d’une durée de 10 ans au minimum. « Le montant du partenariat n’a pas été communiqué mais il serait évalué à un million d’euros, selon une source proche de la joueuse. »

Depuis deux ans, Ada Hegerberg travaille avec l’agence A&V Sports. Auparavant, elle était représentée par FC Sport et Ness & Network.

Comme le rappelle Forbes, Ada Hegerberg est également sous contrat avec Hublot, Mastercard ou encore la Danone Nations Cup.

Malgré l’intérêt grandissant pour le football féminin et l’augmentation des salaires et contrats sponsoring des joueuses, la discipline reste encore loin d’être celle qui rapporte le plus aux sportives professionnelles.

Le tennis, qui place 2 joueuses dans le TOP 100 des athlètes les mieux payés selon Forbes (Naomi Osaka avec 37,4M$ et Serena Williams avec 36M$), a encore une grosse longueur d’avance, mais pour combien de temps ?

