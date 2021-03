Messi, Ronaldo, Bale… qui sont les joueurs de football les mieux payés en 2021 ?

L’Équipe a publié ce vendredi son enquête annuelle sur les salaires des joueurs de Ligue 1. En annexe, le quotidien sportif s’intéresse à ceux des grands noms du football européen.

Malgré une fin de carrière qui approche pour Lionel Messi et Cristino Ronaldo, c’est toujours ces deux monstres du ballon rond qui règnent encore, économiquement, sur le continent.

Tous touchés, tous concernés. La crise de la Covid-19 et ses conséquences économiques désastreuses, ont évidemment impacté les grands championnats européens.

En 2019-2020, aussi bien LaLiga Santander, la Serie A, la Bundesliga que la Premier League ont dû faire des efforts financiers colossaux. Moult clubs ont demandé à leur joueur de réduire leur salaire pour la survie économique des institutions : le Real Madrid (-10% sans remboursement), le FC Barcelone (-30% avec des remboursements d’ici 3 à 4 ans) ou encore le Borussia Dortmund (-20%) par exemple.

Mais difficile d’en voir les conséquences quand on regarde à la loupe les classements des footballeurs les mieux payés dans chaque championnat.

Espagne : Messi sur son trône

De l’autre côté des Pyrénées, Lionel Messi n’a aucune concurrence depuis le départ de son rival portugais en Italie. Selon L’Equipe, l’Argentin touche 10,5 millions d’euros de salaire brut mensuel. Son coéquipier barcelonais Antoine Griezmann (2,9 millions d’euros) pointe au deuxième rang, ex aequo avec Luis Suarez. Les deux Madrilènes Eden Hazard et Sergio Ramos complètent le TOP 5.

Chez les coachs, Diego Simeone (3,6 millions d’euros) devance très largement Zinédine Zidane (1,4 million d’euros) et Ronald Koeman (1,2 million d’euros).

Italie : Cristiano Ronaldo, comme une évidence !

A l’instar de son éternel rival, CR7 navigue seul en Série A. Le Portugais, payé 4,53 millions d’euros bruts mensuels, domine de la tête et des épaules le classement des plus gros salaires du championnat italien. Même en additionnant le salaire de ses quatre poursuivants – Edin Dzeko (1,07 million d’euros), Matthijs De Ligt (1,02 million d’euros), Romelu Lukaku (0,95 million d’euros) et Christian Eriksen (0,95 million d’euros), on n’atteint pas le montant du quintuple Ballon d’Or.

Antonio Conte est lui le tacticien le mieux payé d’Italie avec 1,38 million d’euros.

Allemagne : le Bayern Munich en force

En Bundesliga, c’est un club qui impose sa domination, au moins autant que sur le plan sportif : le Bayern Munich. Dans le top 5 des joueurs les mieux payés du championnat allemand, on ne trouve que des Bavarois. Robert Lewandowski et Manuel Neuer (1,7 million d’euros) se partagent le fauteuil de leader devant Leroy Sané (1,5 million d’euros), Thomas Müller (1,3 million d’euros) et Lucas Hernandez (1,1 million d’euros).

Angleterre : « Gareth-moi » si tu peux

Outre-Manche, c’est Gareth Bale qui mène la danse en Premier League. Le joueur des Spurs, prêté par le Real Madrid (qui paye d’ailleurs la moitié de son salaire) touche 2,5 millions d’euros bruts mensuels selon L’Équipe. Derrière lui, quatre Mancuniens : deux Red Devils, David De Gea (2ème avec 1,85 million d’euros) et Paul Pogba (5ème avec 1,43 million d’euros) et deux Citizens, Kevin De Bruyne (3ème avec 1,58 million d’euros) et Raheem Sterling (4ème avec 1,48 million d’euros).

Côté entraîneur, Pep Guardiola (1,89 million d’euros) devance José Mourinho et Jurgen Klopp (1,42 million d’euros).

Pour rappel, l’ensemble des montants évoqués n’intègrent pas les primes. Ajoutons que les principales stars du football touchent également des revenus sponsoring non négligeables. Lionel Messi est notamment la tête d’affiche d’adidas et Cristiano Ronaldo de Nike. Selon le dernier classement Forbes 2020 sur les sportifs les mieux payés, le joueur portugais, sportif le plus suivi sur les réseaux sociaux, affichait un total de 45M$ de revenus sponsoring entre juin 2019 et mai 2020.