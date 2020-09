Thibaut Labadie réalise son CV façon « dossier de présentation du Tour de France » pour séduire A.S.O.

Pour se démarquer et décrocher le job tant convoité, les candidats doivent aujourd’hui redoubler d’efforts.

Aujourd’hui, nous vous présentons la candidature originale de Thibaut Labadie. Son objectif est clair, net et précis. Intégrer Amaury Sport Organisation (A.S.O.), l’organisateur du Tour de France.

Pour y parvenir, le candidat a décidé d’exposer ses compétences et sa motivation en revisitant le dossier de présentation du Tour de France.

« Suite à l’idée originale de Lenna Jouot et sa candidature reprenant le journal L’Equipe, j’ai réfléchi à également pour proposer une version inédite d’un document mythique d’ASO : le dossier de présentation du Tour de France » nous précise Thibaut Labadie. « Depuis 5 ans, je prépare ma reconversion professionnelle après 10 années passées chez les Marins-Pompiers de Marseille. Intégrer les équipes du plus grand organisateur de courses cyclistes au monde est devenu mon objectif professionnel. J’espère que ce CV revisité m’offrira un stage et une titularisation par la suite ! »

Contact : Thibaut Labadie – 06 72 04 11 63 – labadie.thibaut@gmail.com