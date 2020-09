Football : City Football Group rachète l’ESTAC Troyes

Le City Football Group annonce ce jeudi le rachat des actions de l’ancien actionnaire de l’ESTAC, Daniel Masoni. L’homme d’affaires français Maxime Ray a également acquis une part minoritaire dans le club, où il occupera un siège au conseil d’administration.

Toujours en expansion, le plus gros « groupe footballistique » mondial, City Football Group vient d’acquérir son 10ème club au monde, et son premier en France, avec le rachat de l’Espérance Sportive Troyes Aube Champagne (ESTAC).

« Nous nous intéressons au football français depuis un certain temps et nous admirons depuis longtemps l’ESTAC. déclare Ferran Soriano, directeur général du City Football Group.Nous sommes donc ravis d’avoir réalisé l’acquisition de notre dixième club et d’avoir une présence permanente en France. Il s’agit d’une étape importante pour le City Football Group, qui prouve que notre modèle continue de s’adapter et de se développer dans un laps de temps relativement court. »

Les deux entités ont eu besoin de l’approbation de la DNCG, le gendarme français du football, avant de pouvoir annoncer officiellement le rachat du club évoluant en Ligue 2 BKT. Cette officialisation permet au CFG de continuer sa stratégie de développement des clubs, des joueurs et des académies, ainsi que le partage de connaissances entre chacune de ses propriétés.

Selon Daniel Masoni, ancien propriétaire de l’ESTAC : «Le City Football Group est par ailleurs un acteur majeur du football sur le plan international, qui bénéficie d’un vrai savoir-faire dans la reprise et le développement de clubs de football professionnel. […] Il s’agit là d’un nouvel atout pour nos partenaires économiques, sponsors et partenaires officiels, […]. La notoriété du City Football Group est grande et valorisera incontestablement l’environnement du club. […] L’arrivée de ce nouvel investisseur devrait permettre à notre territoire de s’exporter davantage, tout en bénéficiant de son rayonnement à l’international.»

Pour rappel, le City Football Group, premier propriétaire et exploitant privé de clubs de football dans le monde, est surtout connu avec Manchester City FC, mais comprend également le New York City FC aux États-Unis, Melbourne City FC en Australie, Yokohama F. Marinos au Japon, Montevideo City Torque en Uruguay, Girona FC en Espagne, Sichuan Jiuniu FC en Chine, Mumbai City FC en Inde et Lommel SK en Belgique.

Le CFG, propriété de Abu Dhabi United Group (77% des actions), du consortium chinois CMC Inc (12%) et de Silver Lake (10%), compte notamment 14 bureaux dans le monde, cela lui permet d’investir dans d’autres entreprises et projets, toujours liés au football et sert de plateforme commerciale mondiale pour ses partenaires, tout en utilisant le football pour le bien social à l’échelle locale et mondiale par le biais des œuvres de bienfaisance, des fondations et d’autres initiatives RSE de ses clubs.