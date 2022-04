Neymar JR nouvel ambassadeur de la marque automobile 100% électrique « e.GO Mobile »

Fraîchement champion de France 2022 avec le Paris Saint-Germain, Neymar JR accueille un nouveau partenaire avec e.GO Mobile, marque automobile allemande qui propose des véhicules 100% électriques.

Dans le cadre de ce nouvel accord, Neymar devient l’ambassadeur mondiale de e.GO Mobile. Le brésilien participera notamment au lancement du nouveau modèle e.wave X le 5 mai prochain à Berlin.

« e.GO Mobile est une marque très innovante, construisant des voitures électriques qui ne sont pas seulement uniques et amusantes à conduire, mais aussi vraiment durable. Je suis né et j’ai grandi dans un pays où la circulation urbaine est dense, donc l’impact environnemental et économique de l’électromobilité est important » précise Neymar Jr.

Pour le moment, la marque propose des véhicules compacts conçus principalement pour la ville.

Par le passé, Neymar JR a été l’égérie d’un autre constructeur allemand, Volkswagen.

