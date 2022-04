Le détail du prize money du « Paris Premier Padel Major 2022 » organisé à Roland-Garros

Il y a quelques semaines, la Fédération Française de Tennis (FFT) a officialisé l’organisation de l’un des 4 grands tournois proposés par le nouveau circuit de padel professionnel « Premier Padel » à Roland-Garros.

En attendant de savoir si ce nouveau circuit, soutenu notamment par Qatar Sports Investments, s’imposera dans le paysage du padel, la France aura la chance d’accueillir une étape de niveau « Major », la catégorie la plus dotée et que l’on peut comparer à un Grand Chelem au tennis VS les autres tournois.

Pour cette première édition du Paris Premier Padel Major organisée du 11 au 17 juillet 2022 organisée à Roland-Garros, les joueurs se partageront un total de 525 000€.

Dans le détail, la paire vainqueur empochera un chèque de 94 600€, soit 47 300€ par joueur.

Prize-money Messieurs (par paire)

2e tour Qualifications : 1640€

1er tour Tableau final : 2 950€

1/16e : 5 900€

1/8e : 10 500€

1/4 de finale : 17 100€

1/2 finale : 26 200€

Finale : 47 200€

Victoire : 94 600€

Total : 524 920€

Il y a quelques semaines, la paire Paquito Navarro et Martin Di Nenno a remporté le Premier Major Premier Padel disputé à Doha au Qatar et un prize money de 85 048 dollars.

La paire « Paquito Navarro et Martin Di Nenno » remporte le 1er Major du nouveau circuit #PremierPadel et un chèque de 85 048 dollars#padel #padelstars #OoredooQatarMajor2022 @premierpadel

Premier Padel : 4 majors dans 4 pays différents

Outre le Qatar et la France, les deux autres pays qui accueilleront un Major sont le Mexique et l’Italie.

La Fédération Mexicaine de Padel (FEMEPA) a signé un contrat pluriannuel avec Premier Padel, le circuit mondial régi par la Fédération internationale de padel (FIP) et soutenu par la Professional Padel Association (PPA).

Le « Major » mexicain se déroulera du 28 novembre au 04 décembre 2022 au club Sonoma de Monterrey.

Avant l’étape française, l’Italie accueillera le second « Major » de la saison avec un tournoi programmé du 23 au 29 mai 2022. Un accord pluriannuel a été signé entre la Fédération internationale de padel (FIP), la Fédération italienne de tennis (FIT) et Sport E Salute (l’agence sportive du Gouvernement italien). C’est le Foro Italico historique de Rome qui accueillera cet événement, le même qui accueille le Masters 1000 de tennis.

