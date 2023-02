MLS – Un maillot « Bruce Lee » pour le Seattle Sounders FC

Pour cette nouvelle saison 2023 de Major League Soccer (MLS) qui débute dans quelques jours, la franchise du Seattle Sounders FC lance un nouveau maillot en l’honneur de Bruce Lee.

En cette année 2023 qui marque le 50ème anniversaire de la mort (20 juillet 1973) de l’acteur spécialiste des arts martiaux, l’équipe de Seattle s’est associée à la Fondation Bruce Lee pour sortir un jersey qui célèbre la vie et l’héritage de Lee Jun-fan (de son vrai nom) qui a vécu et qui est enterré à Seattle.

Sur le maillot extérieur « Bruce Lee » à dominante rouge, on retrouve notamment un motif de dragon dessiné à la main qui représente la force et la puissance. En bas, on retrouve la signature officielle de Bruce Lee et le symbole du dragon chinois (loong). Un jersey relevé par des accents jaunes « rayon de soleil ».

A l’arrière du maillot, on retrouve le « Cor Symbol » de Bruce Lee au niveau du cou, symbole créé par Bruce comme une représentation de sa forme d’art martial, le Jeet Kune Do, et de sa philosophie personnelle. Autour du symbole Yin et Yang se trouvent deux flèches directionnelles opposées et la célèbre citation de Bruce Lee « Using no way as way; having no limitation as limitation ».

Précisons que pour accompagner la sortie de ce maillot, le Sounders FC fera un don jusqu’à 50 000$ lié aux ventes du maillot lors des 30 premiers jours à la Fondation Bruce Lee et au Wing Luke Museum of the Asian Pacific American Experience.

Un maillot au storytelling puissant qui pourrait bien devenir un best seller de la saison en Major League Soccer !

Une collection lifestyle avec Mitchell & Ness

Outre ce maillot de match conçu par adidas, une collection lifestyle entre le Sounders FC et Bruce Lee a été conçue par la marque Mitchell & Ness. Au programme, des manteaux, vestes, hoodies, écharpes, sweats ou encore t-shirts.