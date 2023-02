Purnell nouvel horloger officiel du Paris Saint-Germain jusqu’en 2026

Aujourd’hui, le Paris Saint-Germain a officialisé la signature d’un nouveau contrat de partenariat avec l’horloger Purnell.

Dans le cadre de cet accord signé pour 3 ans, soit jusqu’en 2026, la jeune marque suisse devient Partenaire Officiel du PSG et garde-temps officiel.

Ce partenariat donnera notamment naissance à des modèles de montres Purnell x PSG en édition limitée.

« Qui mieux que le Paris Saint-Germain peut incarner Paris, l’une des plus belles villes au monde, pionnière du style et de l’élégance ? Ce club de football emblématique incarne parfaitement ces valeurs universelles. Je suis honoré que Purnell ait été choisi pour incarner ces valeurs avec le club » précise Maurizio Mazzocchi, Directeur général de Purnell, dans un communiqué. « Je souhaite que les collections de montres Paris Saint-Germain, qui seront dévoilées à partir de mars 2023, procurent ces émotions si intenses et singulières aux supporters et amoureux du Paris Saint Germain à travers le monde. »

Marque créée en 2020 en Suisse, Purnell est déjà présent dans l’univers du football à travers un partenariat avec l’AS Monaco.

Purnell a également été associé aux deux dernières cérémonies du Ballon d’Or avec la création d’une montre à 1 million d’euros.

« Avec Purnell, le Paris Saint-Germain enrichit sa famille de partenaires d’un acteur innovant, premium et tout particulièrement attaché à l’excellence. Ce partenariat démontre à quel point le Paris Saint-Germain est devenu une marque attractive pour beaucoup des entreprises les plus expertes au monde. Nous nous réjouissons de travailler avec Purnell pour faire advenir cette collaboration pour les trois prochaines années » ajoute Marc Armstrong, Chief Revenue Officer du Paris Saint-Germain.

Par le passé, le Paris Saint-Germain a collaboré avec des marques comme Richard Mille ou encore Hublot.

Ajoutons que Purnell est également partenaire du sprinter italien Marcell Jacobs, double champion olympique sur 100m et 4×100 aux JO de Tokyo 2020.

