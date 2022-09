NAF NAF se lance dans le sponsoring sportif avec l’Olympique Lyonnais féminin

Pour cette nouvelle saison 2022-2023, l’Olympique Lyonnais féminin accueille NAF NAF comme nouveau partenaire.

Pour la marque de prêt-à-porter, ce contrat est annoncé comme son tout premier dans le sport. Dans le cadre de l’accord de 3 ans selon nos infos, NAF NAF sera visible sur la partie haute du dos des maillots des joueuses.

« À travers ce partenariat, nous souhaitons rappeler notre admiration pour le parcours incroyable de ces grandes joueuses. Libres et indépendantes, elles sont des modèles inspirants pour toutes les femmes NAF NAF : des « dures à cuire » qui revendiquent leur puissance autant que leur féminité » explique Laetitia Mendes, Directrice Communication et Image Naf Naf, dans un communiqué.

Un contrat de partenariat conclu par l’entremise de l’agence Sportfive. « L’arrivée de Naf Naf, une marque éminemment créative et reconnue, dans l’environnement de l’équipe féminine de l’Olympique Lyonnais, témoigne de l’intérêt croissant pour le sport féminin et les valeurs d’engagement incarnées par nos joueuses. Nous sommes convaincus que les interactions entre nos deux marques permettront de valoriser nos athlètes et de mettre en lumière le rôle et l’accomplissement admirable des sportives de haut niveau. » ajoute Thierry Sauvage, Directeur Général de l’Olympique Lyonnais.

Précisons que NAF NAF était sur le maillot des lyonnaises fin août à l’occasion de la finale du Trophée des championnes remportée face au PSG (1-0).

« Loin des stades, mais toujours sous les projecteurs, elles se feront également les ambassadrices de la marque, qui leur offrira de nouvelles tribunes pour faire connaître leur discipline. Dès la reprise du Championnat, un premier shooting se tiendra au Groupama Stadium, le stade de l’Olympique Lyonnais. Une séance photo très « mode » qui mettra en lumière les femmes sportives de haut niveau » ajoute un communiqué.