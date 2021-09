Offre Alternance : Assistant Activations Sponsoring – LOSC

DESCRIPTION DE POSTE :

Contrat d’alternance au sein du service sponsoring du LOSC

TITRE DU POSTE : Assistant Activations Sponsoring

SOUS LA RESPONSABILITÉ DU : Chef activations Partenariats et Sponsoring

DATE : Octobre 2021

OBJECTIF(S) : Soutien opérationnel du Chef Activations Partenariats et Sponsoring dans le suivi, la mise en œuvre et le reporting des obligations contractuelles du Club.

LES MISSIONS :

• Activations : Soutien et mise en place opérationnelle des activations au Stade Pierre Mauroy (à l’occasion des matches), au Domaine de Luchin ou ponctuellement chez certains partenaires du Club ;(suivi budgétaire des opérations, lien avec les services connexes du Club/agences, relation avec les partenaires, montage des briefs, management des intervenants, organisation globale de l’opération, bilan de l’opération)

• Gestion des demandes merchandising pour les partenaires du Club ;

• Reporting : réalisation de rapports d’activité sur les opérations de sponsoring ; (Digital / visibilité sur les matches / opérations spéciales / autres …)

• Gestion de la base de données photos dédiées aux partenaires ;

• Analyse du marché et veille concurrentielle – benchmark permanent ;

• Liste non-exhaustive …

ENVIRONNEMENT :

• Relation directe avec l’ensemble des services internes, et les partenaires majeurs du LOSC ;

• Activation des partenariats de l’équipe professionnelle, de l’équipe féminine, de la section eSport, et ponctuellement de la LOSC Academy ;

CONNAISSANCES, COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCE EXIGÉES :

– BAC + 4/5 Minimum.

– Maitrise des outils informatiques et digitaux (Powerpoint / Photoshop / Réseaux Sociaux)

– Aisance relationnelle, orale et écrite.

– Forte sensibilité marketing

– Esprit d’équipe et Entrepreneurial, Travail en équipe

– Créatif, Dynamique, Autonome, Rigoureux, Organisé et à l’écoute

– Confidentialité et discrétion

CONDITIONS DE TRAVAIL ET EXIGENCES :

– Lieu de Travail : Camphin en Pévèle / au Domaine de Luchin

– Travail en soirée ou le week-end

– Permis B exigé

DURÉE / TRAITEMENT :

– Début ASAP

– Durée à définir, 10 mois minimum à partir du mois d’octobre 2021

– Contrat en alternance

Pour postuler, rendez-vous ici