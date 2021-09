L’ASSE officialise le départ de Philippe Lyonnet, Directeur Général adjoint en charge de la communication et des médias

Cette semaine, l’AS Saint-Etienne a officialisé le départ de Philippe Lyonnet de son poste de Directeur Général adjoint en charge de la communication et des médias.

« Le club salue l’important travail qu’il a accompli dans le développement de nombreux projets ainsi que dans la structuration du pôle communication auquel il a apporté toute son expertise. Philippe Lyonnet a contribué à la valorisation de l’image de l’ASSE en défendant les valeurs de l’institution avec rigueur, loyauté et passion. Le club lui souhaite pleine réussite dans ses futurs challenges professionnels. » précise l’ASSE dans un communiqué.

Annoncé il y a quelques semaines par Le Progrès, le départ de Philippe Lyonnet, proche de Roland Romeyer, s’explique par le recul pris par ce dernier dans le club et l’arrivée en juillet de Jean-François Soucasse au poste de Directeur Général des services « qui a décidé de se séparer de l’homme confiance du président du directoire pour impulser une nouvelle ère » écrit Le Progrès.

Sur son compte LinkedIn, Philippe Lyonnet a commenté son départ de l’ASSE.

« C’est un privilège de travailler pour l’AS Saint-Étienne, surtout quand on est Stéphanois et que l’art de vivre un football populaire nous colle à la peau depuis notre enfance.



Ces dix dernières années passées au service d’un phare du territoire ligérien auront été intenses et même envoûtantes.



Les projets se sont enchaînés comme autant de défis. Leur réalisation a révélé des ressources insoupçonnées au sein d’une équipe pleine d’inspiration et d’enthousiasme. Parfois, les nuits ont été courtes mais quel bonheur d’être allés, ensemble, au bout de nos idées et même de les avoir dépassées, quel que soit le contexte.



Au-delà de tous les challenges relevés, il me reste la joie d’avoir rencontré des personnes passionnées, compétentes et qui donnent envie de toujours faire plus, au sein du club mais aussi parmi nos partenaires et nos prestataires. Il me reste également la fierté d’avoir défendu les valeurs, l’histoire et l’identité des Verts ! «

Pour rappel, l’ASSE a également annoncé cette semaine le changement du logo du club avec le lancement d’une démarche collaborative auprès des supporters.