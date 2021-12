NBA – Under Armour célèbre le nouveau record de paniers à 3 points de Stephen Curry

Cette nuit, Stephen Curry a dépassé le total de 2 973 paniers à trois points de Ray Allen en saison régulière NBA. Un nouveau record réalisé au Madison Square Garden lors du match entre les New York Knicks et Golden State Warriors.

Pour célébrer ce nouveau record, Under Armour a réalisé une vidéo mettant en scène son ambassadeur. La marque américaine souligne notamment le travail d’une vie pour en arriver là.

Under Armour précise qu’environ 2 200 des 3 points de Curry ont été marqués depuis le début de son partenariat avec la marque. Un équipementier qui a également annoncé la poursuite de rénovations de terrains de basket initiées avec « Curry Brand » dans 3 nouvelles villes : Charlotte où Curry a grandi, Oakland où il a vécu toute sa carrière et New York où le record a été officiellement battu.

« Personne dans ce jeu ne travaille plus dur ou avec plus de concentration. Il est une inspiration pour ses fans, ses coéquipiers et nous tous chez Under Armour, et nous sommes impatients de poursuivre notre travail ensemble pour « Change the game for good » » précise Sean Eggert, Senior Vice President, sports marketing chez Under Armour, dans un communiqué.