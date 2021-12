Sponsoring – Barclays prolonge avec la Premier League jusqu’en 2025 et double ses investissements dans le football féminin anglais

Partenaire de la Premier League depuis 2001, Barclays a officialisé la signature dun nouveau contrat de sponsoring de 3 saisons sur le cycle 2022-2025.

« Barclays a toujours été un partenaire fantastique de la Premier League, et nous sommes très heureux de prolonger notre association de longue date pour trois années supplémentaires » précise Will Brass, directeur commercial de la Premier League, dans un communiqué. « Pendant deux décennies, Barclays a démontré son soutien au football, à la fois sur et en dehors du terrain. Et ensemble, nous partageons l’ambition de créer des opportunités à tous les niveaux » Pour rappel, Barclays a donné son nom à la Premier League de 2001 à 2016 avant de faire évoluer son partenariat.

En parallèle, la société bancaire a également prolongé son contrat avec la Fédération Anglaise concernant le football féminin. Barclays conserve le Naming du championnat féminin de première division (Barclays FA Women’s Super League) et s’offre celui de la seconde division (Barclays FA Women’s Championship) à partir de la saison 2022-2023. Au total, la banque annonce doubler son investissement dans le football féminin anglais avec plus de 30 millions de livres sur la période 2022-2025. La banque participera notamment à de nombreux évènements grassroots pour favoriser et encourager la pratique chez les jeunes filles.

