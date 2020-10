NBA – Utah Jazz bientôt vendu à Ryan Smith, co-fondateur de Qualtrics

Cet après-midi, Gail Miller, propriétaire de Larry H. Miller Group (LHM Group) a annoncé un accord pour la vente d’une participation majoritaire de la franchise NBA du Utah Jazz à Ryan Smith, le co-fondateur de Qualtrics.

La vente définitive de la majorité des parts doit être approuvée par le board de la NBA d’ici la fin de l’année.

Précisons que la société Qualtrics était déjà un partenaire important de la franchise NBA dans laquelle évolue Rudy Gobert. Depuis l’autorisation du sponsoring maillot, c’est l’initiative « 5 For The Fight » conçue par Qualtrics qui s’affichait sur les maillots. Depuis l’annonce de ce partenariat, le programme a permis de récolter plus de 25 millions de dollars pour financer la recherche contre le cancer.

Selon ESPN, le montant de la transaction est évalué à plus d’1,6 milliard de dollars et comprend la franchise NBA, la Vivint Arena, l’équipe Salt Lake City Stars (G League) et Salt Lake Bees (baseball triple A).