NFL – Le Groupe Pepsico met le paquet à quelques semaines du Super Bowl 2022

A l’occasion des Playoffs NFL qui ont débuté le week-end dernier, le groupe Pepsico lance la campagne « Road to Super Bowl ».

Pour faire monter la pression jusqu’au 13 février, date du Super Bowl 2022, le groupe qui détient notamment les marques Pepsi, Lay’s, Doritos, MTN Dew met en scène les frères Manning (Peyton et Eli), Jerome Bettis, Victor Cruz et Terry Bradshaw dans un spot publicitaire déjanté (et un bus).

Une campagne marketing qui pèse 10 bagues de champion NFL. « Nous voulions commencer les playoffs de manière joyeuse et festive » précise Rachel Ferdinando, directrice marketing de Frito-Lay Amérique du Nord, dans un communiqué.

Attention, à ne pas reproduire si vous n’êtes pas une légende de la NFL dans une publicité Pepsico

« PepsiCo est synonyme de l’expérience match devant sa télé et aucune autre entreprise ne peut réunir autant de produits snacks & beverages pour le pack NFL idéal » ajoute Greg Lyons, directeur marketing de PepsiCo Beverages North America. « Nous savons que 90% des ménages vont manger et boire devant le Super Bowl, mais cette année, nous commençons le voyage vers Los Angeles un peu plus tôt ! ». Cette année, le Super Bowl se dispute en effet au SoFi Stadium. Un stade qui devrait vibrer à la mi-temps pour le concert donné par Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige et Kendrick Lamar.

Des chips Lay’s en édition limitée aux couleurs et à la terre des franchises NFL

En parallèle à cette campagne, la marque de chips Lay’s a conçu des paquets collectors à l’image de 29 franchises NFL. Avec « Golden Grounds », Lay’s propose aux fans de goûter des chips dont les pommes de terre ont été cultivées avec de la terre provenant des différents stades.

Pepsi associé au Super Bowl halftime show

Partenaire-titre du show donné à la mi-temps du Super Bowl, Pepsi poursuivra-t-il son contrat avec la NFL ? Selon CNBC, le partenariat arrive à échéance à l’issue de cette édition.

En attendant, la marque de soda propose aux fans de NFL et de Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige et Kendrick Lamar de télécharger l’application dédiée offrant de nombreux contenus et la possibilité de remporter des cadeaux.

The #PepsiHalftime Show app is available now 🏆 Download the app to learn how to get a chance to win a Pepsi Halftime Show sideline experience for you + a friend that includes travel, accommodation and a once in a lifetime experience to watch the show live from the sidelines 🌟 — Pepsi (@pepsi) January 2, 2022

Des publicités pour le Super Bowl 2022

Bien évidemment, le groupe Pepsico et les marques du groupe investiront les écrans publicitaires lors du 56ème Super Bowl de l’histoire. Les marques Lay’s, Doritos et Cheetos (Flamin’ Hot) sont ainsi annoncés.

Selon CNBC, le prix des 30 secondes de publicité pour le Super Bowl 2022 diffusé sur NBC a grimpé jusqu’à 6,5 millions de dollars. Reste à savoir si la dramaturgie du match et le line-up hip hop permettront à la chaîne de dépasser la barre symbolique des 100 millions de téléspectateurs aux Etats-Unis.